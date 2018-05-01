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هل يعيد العنصر تجربة بنعبد الله؟

بتاريــخ : 22 ماي 2018 / 17:00 هل يعيد العنصر تجربة بنعبد الله؟ | بوليتيك
هل يعيد العنصر تجربة بنعبد الله؟
علمت '' شوف تيفي '' من مصدر جد مطلع أن امحند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية يخوض حربا شرسة رفقة محمد أوزين وحليمة عسالي أو ما يسمى بتحالف ''العنصر وحليمة'' لإبقائه كأمين عام للحزب للمرة الثالثة في

شوف تيفي

علمت " شوف تيفي " من مصدر جد مطلع أن امحند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية يخوض حربا شرسة رفقة محمد أوزين وحليمة عسالي أو ما يسمى بتحالف "العنصر وحليمة" لإبقائه كأمين عام للحزب للمرة الثالثة في حروب التموقعات داخل الحزب.

وأكد مصدر مطلع أن القانون الأساسي للحزب خاصة المادة 50 تحصر الترشح في ولايتين..وتنص المادة بالحرف "ينتخب الأمين العام للحزب من طرف المؤتمر الوطني العادي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة عن طريق الاقتراع السري بالأغلبية المطلقة للمؤتمرين في الدور الأول وبالأغلبية النسبية في الدور الثاني، ويشترط في كل من يرغب في الترشح لمنصب الأمين العام أن يكون قد قضى ولاية كاملة في المكتب السياسي للحزب"

هذا الإصرار على تجاوز المادة 50 وربما تعديلها كما يروج في الكواليس، ولد حالة من ردود الفعل الساخطة داخل المكتب الوطني وأجهزة الحزب التي تعرف تعطلا كاملا، خاصة في قطاع الشبيبة وقطاع المرأة وكذلك أزيد 70 فرعا في المغرب لم تتجدد مكاتبه. يؤكد المصدر.

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب كوليس حزب العنصر بتعبد الله

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