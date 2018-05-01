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مديرية الضرائب تسترد 4.8 مليار درهم من مستحقات ''TVA ''

بتاريــخ : 22 ماي 2018 / 16:58 مديرية الضرائب تسترد 4.8 مليار درهم من مستحقات TVA | اقتصاد
مديرية الضرائب تسترد 4.8 مليار درهم من مستحقات ''TVA ''
4,8 مليار درهم هي مبالغ مستحقات الضريبة على القيمة المضافة ''التيفيا''، التي استرجعتها المديرية العامة للضرائب منذ إبرام اتفاقية تصفية الالتزامات المتعلقة بدين الضريبة على القيمة المضافة في يوم 24

شوف تيفي:

 

4,8 مليار درهم هي مبالغ مستحقات الضريبة على القيمة المضافة ''التيفيا''، التي استرجعتها المديرية العامة للضرائب منذ إبرام اتفاقية تصفية الالتزامات المتعلقة بدين الضريبة على القيمة المضافة في يوم 24 يناير الماضي، وفق ما كشفت عنه المديرية العامة للضرائب.

وحسب بلاغ صحفي صادر عن هذه الأخيرة، فإن الاتفاقية المشار إليها، والمبرمة بين وزارة الاقتصاد والمالية والقطاع البنكي، تمكن الأبناك الموقعة من تمويل مستحقات المقاولات من الضريبة على القيمة المضافة، حيث أوضح المصدر ذاته، أن عدد الطلبات التي توصلت بها المديرية العامة للضرائب إلى غاية 27 أبريل 2018، قد بلغ ما مجموعه 548 طلبا بمبلغ إجمالي يعادل 7,684 مليار درهم، حيث قامت المديرية العامة للضرائب، إلى غاية متم نفس التاريخ، بمعالجة 338 طلبا بقيمة إجمالية تصل إلى 4,8 مليار درهم، في الوقت الذي تصل فيه متأخرات الضريبة على القيمة المضافة المعنية بالإتفاق حدود 11 مليار درهم.

يأتي ذلك بعدما سبق للبنوك أن أعدت كل الترتيبات من أجل الشروع في تمكين المقاولات من مستحقاتها وفق آلية العوملة (Affacturage)، التي تقضي بأن تتكفل مؤسسة مالية بتحصيل قروض مقاولة على أن تتكفل بعملية التحصيل وفق اتفاق بين الطرفين، سواء كان الطرف المدين ينتمي للقطاع الخاص أو العام، إذ يتعين على المقاولة، قبل ذلك، الحصول على شهادة من المديرية العامة للضرائب، تحدد مبلغ الضريبة المستحقة لفائدة المقاولة، التي تدلي بها إلى المؤسسة البنكية من أجل الحصول على المبلغ مقابل عمولة حددت في 3.5 في المائة في السنة دون احتساب الرسوم، وذلك على مدى خمس سنوات، لكن العمولة غير قارة، إذ تحتسب ابتداء من السنة الثانية على أساس معدلات الفائدة المطبقة على سندات الخزينة.

كما تجدر الإشارة إلى أن الحكومة اعتمدت منذ سنة 2014 برنامجا من أجل تصفية متأخرات الضريبة على القيمة المضافة بعدما أصبحت العديد من المقاولات تعاني خصاصا في السيولة، حيث شرعت، بداية، في أداء مستحقات المقاولات التي لا تتجاوز 20 مليون درهم، لتنتقل بعد ذلك إلى المبالغ المتراوحة بين 20 و 500 مليون درهم، وذلك على مدى سنوات 2015 و 2016 و 2017، وهي الآلية الجديدة، التي تأتي استجابة إلى التنبيه الذي وجهه المجلس الأعلى للحسابات للحكومة بشأن متأخرات الضريبة على القيمة المضافة، وما لذلك من انعكاسات سلبية على مالية المقاولات.

 

 

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