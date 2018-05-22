فيفا يعلن عن برنامج يوم الحسم في مونديال 2026 ﻿

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن برنامج مؤتمر الفيفا السنوي الـ68، المقرر يوم الأربعاء 13 يونيو المقبل والذي سيعرف انطلاق عملية التصويت على البلد المحتضن لنهائيات كأس العالم 2026.

'' شوف سبور''

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن برنامج مؤتمر الفيفا السنوي الـ68، المقرر يوم الأربعاء 13 يونيو المقبل والذي سيعرف انطلاق عملية التصويت على البلد المحتضن لنهائيات كأس العالم 2026.

وسيعرف جدول أعمال الاجتماع، مناقشة إمكانية رفع عدد المنتخبات المشاركة في نهائيات قطر 2022، بمشاركة 48 منتخبا عوض 32.

ويبدو أن الاتحاد الدولي قد ألغى فرضية إبعاد المغرب من المرور إلى مرحلة التصويت على ملفه بعد إحداث لجنة التنقيط و التفتيش، والتي من المنتظر أن تقدم تقريرها في نهاية شهر ماي الجاري.