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الملك محمد السادس يترأس اليوم بالقصر الملكي بالرباط الدرس الثاني من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية | بوليتيك

الملك محمد السادس يترأس اليوم بالقصر الملكي بالرباط الدرس الثاني من سلسلة الدروس الحسنية

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الملك محمد السادس يترأس اليوم بالقصر الملكي بالرباط الدرس الثاني من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية

بتاريــخ : 22 ماي 2018 / 16:36 الملك محمد السادس يترأس اليوم بالقصر الملكي بالرباط الدرس الثاني من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية | بوليتيك
الملك محمد السادس يترأس اليوم بالقصر الملكي بالرباط الدرس الثاني من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية
أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين الملك محمد السادس، سيترأس، اليوم الثلاثاء بالقصر الملكي بمدينة الرباط، الدرس الثاني من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية.

شـــوف تيفي:

 

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين الملك محمد السادس، سيترأس، اليوم الثلاثاء بالقصر الملكي بمدينة الرباط، الدرس الثاني من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية.

وفي ما يلي نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الشأن:

" سيترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده يومه الثلاثاء 06 رمضان الأبرك 1439 ه موافق 22 ماي 2018م بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط الدرس الثاني من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية، يلقيه بين يدي صاحب الجلالة أعزه الله البروفيسور روحان أمبي أستاذ كرسي بجامعة "أنتا ديوب" بدكار ورئيس "مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة - فرع السنغال"، متناولا بالدرس والتحليل موضوع : "الثوابت الدينية المشتركة، عامل وحدة بين المغرب والدول الإفريقية"، انطلاقا من الحديث النبوي الشريف ، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة".

وسيبث الدرس الديني مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة الخامسة و15 دقيقة من مساء اليوم "

 

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شـــوف تيفي المغرب االدروس الرمضانية وزارة القصور

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