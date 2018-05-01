قضاة جطو يحلون بإنزكان للتدقيق في ملف سوق الجملة للخضر والفوكه ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة بحلول لجنة خاصة للتفتيش تابعة للمجلس الأعلى للحسابات بجماعة إنزكان وذلك لإخضاع سوق الجملة للافتحاص والتدقيق بعدما حامت شكوك حول وجود اختلالات تسييرية به.

شوف تيفي:إنزكان

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة بحلول لجنة خاصة للتفتيش تابعة للمجلس الأعلى للحسابات بجماعة إنزكان وذلك لإخضاع سوق الجملة للافتحاص والتدقيق بعدما حامت شكوك حول وجود اختلالات تسييرية به.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن قضاة جطو حلوا بإنزكان للتدقيق في ملف سوق الجملة للخضر والفواكه في الولايتين الجماعيتين الممتدتين بين 1992 إلى 2003.

وأضافت ذات المصادر، أن حلول لجنة المجلس الأعلى للحسابات استنفر مختلف مصالح جماعة إنزكان وموظفيها الذين يسابقون الزمن لتجميع كافة الوثائق والأدلة التي تبرئ ذمتهم في مواجهة قضاة المجلس.

ويأتي هذا الافتحاص الإداري لأكبر سوق بالجنوب المغربي بعد إثارته لعدة تساؤلات وشكايات من طرف الحرفيين والمهنيين الذين أكدوا أكثر من مرة أن السوق يعيش في فوضى عارمة ويعاني من عدة نقائص ووضعيته لا تتناسب مع حجم العائدات والمداخيل التي يضخها بحساب جماعة إنزكان.