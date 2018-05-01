مزوار يتفوق على منافسه على رأس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بـ5173 صوتا ﻿

كما سبق و أشارت لذلك ''شوف تيفي'' تم اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء ،انتخاب صلاح الدين مزوار رئيسا جديدا للاتحاد العام لمقاولات المغرب خلفا لمريم بنصالح شقرون.

شـــوف تيفي:

كما سبق و أشارت لذلك "شوف تيفي" تم اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء ،انتخاب صلاح الدين مزوار رئيسا جديدا للاتحاد العام لمقاولات المغرب خلفا لمريم بنصالح شقرون.

وحصل صلاح الدين مزوار ،في انتخابات الاتحاد العام لمقاولات المغرب التي أجريت خلال جمع عام للاتحاد ،على 5173 صوتا ،أي ما يعادل 77،96 من الأصوات المعبر عنها البالغة 6635 صوتا ، متقدما على منافسه حكيم مراكشي الذي أحرز على 1432 صوتا .

و تقدم مزوار لهذه الانتخابات بمعية فيصل مكوار الذي تولى ، بناء على نتائج هذه الانتخابات، منصب نائب الرئيس.

يذكر أن فترة رئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب تمتد لثلاث سنوات يتم تجديدها لمرة واحدة.