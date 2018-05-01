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عــاجل..مزوار يُعوض مريم بنصالح على رأس الباطرونا

بتاريــخ : 22 ماي 2018 / 16:03 عــاجل..مزوار يُعوض مريم بنصالح على رأس الباطرونا | بوليتيك
عــاجل..مزوار يُعوض مريم بنصالح على رأس الباطرونا
تم في هذه اللحظات من يومه الثلاثاء، انتخاب صلاح الدين مزوار رئيسا جديدا للاتحاد العام لمقاولات المغرب بمدينة الدارالبيضاء متفوقا على منافسه حكيم المراكشي .

 شـــوف تيفي:

تم في هذه اللحظات من يومه الثلاثاء، انتخاب صلاح الدين مزوار رئيسا جديدا للاتحاد العام لمقاولات المغرب بمدينة الدارالبيضاء متفوقا على منافسه حكيم المراكشي .

 و عبر مزوار بهذه المناسبة من خلال كلمة ألقاها عن سعادته بالإشراف على المقاولات المغربية، مؤكدا أنه سيعمل على الانفتاح على قطاعات جديدة ، و توسيع حضوره أكثر متوجها بشكره لوالدته و عائلته.

 وبمناسبة هذا الجمع العام العادي والانتخابي ، الذي توج بانتخاب مزوار رئيسا جديدا للاتحاد العام لمقاولات المغرب ، خلفا لمريم بنصالح شقرون التي انتخبت لولايتين ( 2012 /2015 ثم 2015 / 2018 )، جرى تقديم التقريرين الأدبي والمالي للاتحاد لسنة 2017 ، فضلا عن ميزانية سنة 2018 ، حيث تمت المصادقة على هذه التقرير بالإجماع .

 

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شـــوف تيفي المغرب مزوار اتحاد العالم مقاولات مريم بنصالح شقرون

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