عــاجل..مزوار يُعوض مريم بنصالح على رأس الباطرونا ﻿

تم في هذه اللحظات من يومه الثلاثاء، انتخاب صلاح الدين مزوار رئيسا جديدا للاتحاد العام لمقاولات المغرب بمدينة الدارالبيضاء متفوقا على منافسه حكيم المراكشي .

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تم في هذه اللحظات من يومه الثلاثاء، انتخاب صلاح الدين مزوار رئيسا جديدا للاتحاد العام لمقاولات المغرب بمدينة الدارالبيضاء متفوقا على منافسه حكيم المراكشي .

و عبر مزوار بهذه المناسبة من خلال كلمة ألقاها عن سعادته بالإشراف على المقاولات المغربية، مؤكدا أنه سيعمل على الانفتاح على قطاعات جديدة ، و توسيع حضوره أكثر متوجها بشكره لوالدته و عائلته.

وبمناسبة هذا الجمع العام العادي والانتخابي ، الذي توج بانتخاب مزوار رئيسا جديدا للاتحاد العام لمقاولات المغرب ، خلفا لمريم بنصالح شقرون التي انتخبت لولايتين ( 2012 /2015 ثم 2015 / 2018 )، جرى تقديم التقريرين الأدبي والمالي للاتحاد لسنة 2017 ، فضلا عن ميزانية سنة 2018 ، حيث تمت المصادقة على هذه التقرير بالإجماع .