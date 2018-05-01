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الكتابة الجهوية للبيجيدي بكلميم تدخل على خط توقيف وزارة الداخلية لمجلس الجهة وتؤكد عزمها للجوء للقضاء

بتاريــخ : 22 ماي 2018 / 15:40 الكتابة الجهوية للبيجيدي بكلميم تدخل على خط توقيف وزارة الداخلية لمجلس الجهة وتؤكد عزمها للجوء للقضاء | بوليتيك
الكتابة الجهوية للبيجيدي بكلميم تدخل على خط توقيف وزارة الداخلية لمجلس الجهة وتؤكد عزمها للجوء للقضاء
دخلت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة كلميم واد نون على خط توقيف وزارة الداخلية لمجلس الجهة حيث أصدرت بلاغا تؤكد فيه عزمها على الطعن في قرار التوقيف أمام القضاء لافتقاده للشرعية وفق

شوف تيفي:أحمد الهلالي

دخلت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة كلميم واد نون على خط توقيف وزارة الداخلية لمجلس الجهة حيث أصدرت بلاغا تؤكد فيه عزمها على الطعن في قرار التوقيف أمام القضاء لافتقاده للشرعية وفق تعبيرها.

وأوضحت الكتابة الجهوية لحزب البيجيدي بجهة كلميم واد نون في بلاغها الذي تتوفر ''شوف تيفي'' على نسخة منه، أنها نظرا للأهمية القصوى التي يكتسيها إنجاح ورش الجهوية المتقدمة في بلادنا، والتي يوليها الملك محمد السادس أهمية قصوى في مختلف خطاباته وتوجهاته لما لها من دور حاسم في تحقيق إقلاع تنموي بمختلف الجهات، وبالنظر لما يعيشه مجلس جهة كلميم واد نون من تشنجات منذ مارس 2017، والتي أدت لعرقلة المصادقة على مختلف المشاريع المبرمجة، وفشل دورات المجلس في أكثر من مناسبة، فإن الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بكلميم واد نون تشيد بعمل مستشاريها في مجلس الجهة وتنوه بعملهم الجبار وبمبادراتهم من أجل تجاوز حالة البلوكاج، والشلل الذي أرخى بظلاله على دواليب المجلس، وفقا لقيم ومبادئ الحزب الراسخة.

وجددت الكتابة تأكيدها في ذات البلاغ على أن مستشاري الحزب لازالوا أوفياء للعهد الذي قطعوه مع مكونات الأغلبية عند تشكيل مكتب المجلس أول مرة، مع استحضارهم لمصلحة الساكنة بعيدا عن المصالح والمآرب الشخصية.

وأشارت إلى استعدادها للانفتاح والتفاعل الإيجابي مع المبادرات الرامية لحلحلة الوضع وتقريب الرؤى بين مكونات المجلس، وتوجيه الدعوة لكل الأطراف لنبذ الخلافات والحسابات الضيقة واستحضار المصلحة العليا للوطن، وفتح باب الحوار خدمة لمصالح الساكنة بجهة كلميم واد نون، مع القطع مع كل مطبات الفساد، وعدم رهن مستقبل الجهة بمصالح شخصية وفق البلاغ.

وفي ختام بلاغها، أبرزت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية عن رفضها التام لقرار وزراة الداخلية، والذي وصفته بالفاقد للشرعية، مشيرة لطعنها فيه لدى القضاء المختص باعتبار أن توقيف المجلس من صلاحيات القضاء.

يشار إلى أن هذا البلاغ يأتي بعد إصدار وزارة الداخلية الأسبوع الماضي لقرار يقضي بتوقيف مجلس جهة كلميم واد نون وتشكيل لجنة خاصة يعهد لها صلاحيات تصريف أعمال المجلس، وذلك نتيجة لمجموعة من الاختلالات التي عرفها المجلس، أدت لخلق جمود وبلوكاج تام به، تعطلت معه عدد من المشاريع التنموية التي كانت ستنطلق بجهة كلميم واد نون بسبب مجموعة من الصراعات السياسية بين الأطياف الحزبية بالجهة.

‫شوف تيفي

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