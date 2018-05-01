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الركراكي ضحية ترجمته الحرفية في تصريحاته الإعلامية وهذا ما سيقوم به مستقبلا

بتاريــخ : 22 ماي 2018 / 15:38 الركراكي ضحية ترجمته الحرفية في تصريحاته الإعلامية وهذا ما سيقوم به مستقبلا | سبور
الركراكي ضحية ترجمته الحرفية في تصريحاته الإعلامية وهذا ما سيقوم به مستقبلا
كشفت مصادر قريبة من وليد الركراكي مدرب فريق الفتح الرباطي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن الترجمة الحرفية التي يقوم بها خلال خروجه الإعلامي بعد نهاية مباريات البطولة الاحترافية، أوقعته في العديد

 " شوف سبور" : رشيد محمودي

كشفت مصادر قريبة من وليد الركراكي مدرب فريق الفتح الرباطي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن الترجمة الحرفية التي يقوم بها خلال خروجه الإعلامي بعد نهاية مباريات البطولة الاحترافية، أوقعته في العديد من الزلات والأخطاء تغير المعنى الذي يرغب في التعبير عنه لوسائل الإعلام.

وأفادت ذات المصادر، أن وليد الركراكي لم يشكك في نزاهة البطولة الاحترافية بعد نهاية مباراته أمام فريق تيليكوم جيبوتي، موضحة أنه تحدث فقط عن الروح الرياضية والتنافسية بعد نهاية البطولة بخصوص مباراة اتحاد طنجة وشباب الريف الحسيمي علما أن الفريق الطنجي سبق له أن حسم اللقب في الجولة 29 في الوقت الذي ضمن المغرب التطواني بقاءه في القسم الأول.

وحسب ذات المصادر، فإن الركراكي سيتعمد الحديث باللغة التي يتقنها جيدا لتفادي الأخطاء التي يقع فيها وتخلق جدلا في أوساط الكرة المغربية.

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب الفتح الرباطي وليد الركراكي

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