بنصالح شقرون تدعو خلفها على رأس الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى العمل من أجل بلورة عقد اجتماعي جديد قوي وشامل ﻿

دعت مريم بنصالح شقرون رئيسة الاتحاد لمقاولات المغرب ، المنتهية ولايتها، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، خلفها على رأس الاتحاد ، إلى العمل من أجل بلورة عقد اجتماعي جديد قوي وشامل ، مبني على التقاسم

شـــوف تيفي:

دعت مريم بنصالح شقرون رئيسة الاتحاد لمقاولات المغرب ، المنتهية ولايتها، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، خلفها على رأس الاتحاد ، إلى العمل من أجل بلورة عقد اجتماعي جديد قوي وشامل ، مبني على التقاسم العادل والمتوازن لثمار النمو.

وقالت في كلمة ، خلال انعقاد الجمع العام العادي والانتخابي للاتحاد،" إننا نحتاج إلى عقد اجتماعي جديد قوي وشامل مبني على التقاسم العادل والمتوازن لثمار النمو"، لافتة في هذا السياق إلى أن الاتحاد انخرط قبل أسابيع، في مشاريع كبرى بمعية المركزيات النقابية ، والسلطات العمومية .

وذكرت ، في هذه الكلمة التي توجت ست سنوات من رئاستها للاتحاد ، بالمحاور التي تم تحديدها كأرضية للاشتغال سنة 2012 ، والتي تركز بالأساس على تعزيز الصناعة الوطنية وتقوية تنافسية العرض المغربي ، وتسهيل عمليات التمويل ، مبرزة في الآن ذاته أنه تم في هذا الإطار القيام بعمل يستجيب لانتظارات رؤساء المقالات،على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والجبائية والقانونية في وقت انخرط فيه المغرب في إصلاحات مؤسساتية تاريخية .

وبعد أن أشارت إلى أن المغرب يحتاج ، قبل أي وقت مضىى ، إلى مشاركة الجميع من أجل الساهمة في بناء البلد ، قالت إن الاتحاد العام لمقاولات المغرب ، الذي هو قبل كل شيء ، قوة اقتراحية ، ومنظمة في خدمة المقاولات ، منخرط في هذا التوجه الطموح من أجل تحقيق تقدم اجتماعي حقيقي.

ولفتت شقرون إلى أن الاتحاد عمل كذلك على تكريس الثقة مع الحكومة والشركاء الاجتماعيين في إطار من الروح البناءة .

وفي سياق متصل أبرزت أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب عمل أيضا خلال ست سنوات على الرفع من تمثيليته وتواجده عبر الانفتاح على قطاعات جديدة ، منها الفلاحة والثقافة ، فضلا عن توسيع حضوره ليغطي 17 مدينة ، ويستقطب ألفين من الأعضاء الجدد ، ليبلغ إجمالي عدد أعضائه في الوقت الراهن 90 ألف عضو مباشر وغير مباشر ( 34 فدرالية قطاعية ، 174 جمعية مهنة ).

وحسب شقرون ، فإن الاتحاد ، الذي يساهم أيضا في تحقيق اندماج العنصر النسوي والشباب على المستوى الوطني ، تغير كثيرا خلال 6 سنوات ، وذلك بالاعتماد على عدة وسائل للعمل ، يأتي في مقدمتها نهج مبدأ الحكامة .

واعتبرت من جهة أخرى أن الشباب المغربي ، الذي له حضور هام ضمن الهرم الديمغرافي الوطني ، يواجه عدة صعوبات بالنظر لتوفره على معرفة لا تتناسب مع حاجيات سوق الشغل.

وبمناسبة هذا الجمع العام العادي والانتخابي ، الذي يتوج اليوم بانتخاب رئيس جديد للاتحاد العام لمقاولات المغرب ، خلفا لمريم بنصالح شقرون التي انتخبت لولايتين ( 2012 /2015 ثم 2015 / 2018 )، جرى تقديم التقريرين الأدبي والمالي للاتحاد لسنة 2017 ، فضلا عن ميزانية سنة 2018 ، حيث تمت المصادقة على هذه التقرير بالإجماع .

تجدر الإشارة إلى انه يتنافس على رئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب ، صلاح الدين مزوار وحكيم المراكشي