تمديد أجل إيداع ترشيحات الانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني للصحافة ﻿

أعلنت لجنة الإشراف على عملية انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين وناشري الصحف بالمجلس الوطني للصحافة، عن تمديد أجل إيداع الترشحيات إلى غاية يوم الخميس 24 ماي الجاري على الساعة الثانية بعد الزوال.

''شوف تيفي''

أعلنت لجنة الإشراف على عملية انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين وناشري الصحف بالمجلس الوطني للصحافة، عن تمديد أجل إيداع الترشحيات إلى غاية يوم الخميس 24 ماي الجاري على الساعة الثانية بعد الزوال.

وأوضحت اللجنة، في بلاغ لها أن هذا التمديد يأتي بالنظر لعدم استيفاء النصاب في الترشيحات بما يتحقق معه تكوين المجلس الوطني للصحافة، وكذا لعدم استكمال ملفات العديد من المرشحين من حيث الوثائق المطلوبة.

جاء ذلك عقب الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الاثنين بالرباط، والذي خصص لدراسة الترشيحات المقدمة لعضوية المجلس عن فئتي الصحافيين المهنيين وناشري الصحف.