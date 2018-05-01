 تمديد أجل إيداع ترشيحات الانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني للصحافة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيسبوك يتوقف عن العمل وهاشنو طرا | نت 2.0

فيسبوك يتوقف عن العمل وهاشنو طرا

عــاجل..مزوار يُعوض مريم بنصالح على رأس الباطرونا | بوليتيك

عــاجل..مزوار يُعوض مريم بنصالح على رأس الباطرونا

الكتابة الجهوية للبيجيدي بكلميم تدخل على خط توقيف وزارة الداخلية لمجلس الجهة وتؤكد عزمها للجوء للقضاء | بوليتيك

الكتابة الجهوية للبيجيدي بكلميم تدخل على خط توقيف وزارة الداخلية لمجلس الجهة وتؤكد عزمها للجوء

بنصالح شقرون تدعو خلفها على رأس الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى العمل من أجل بلورة عقد اجتماعي جديد قوي وشامل | بوليتيك

بنصالح شقرون تدعو خلفها على رأس الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى العمل من أجل بلورة عقد اجتماعي

تمديد أجل إيداع ترشيحات الانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني للصحافة | صحافة

تمديد أجل إيداع ترشيحات الانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني للصحافة

أفتاتي:بُونات الحج لا يستفيد منها فقط البرلمان بل أيضاً عدد من المؤسسات العمومية وكبار مسؤولي الدولة | بوليتيك

أفتاتي:''بُونات الحج'' لا يستفيد منها فقط البرلمان بل أيضاً عدد من المؤسسات العمومية وكبار مسؤولي

ابن الوزير يتيم يرد على تصريحات والده بطريقة مُثيرة: أنا غير مواطن دايز في الزنقة ومعني بالمقاطعة ومقاطع | بوليتيك

ابن الوزير يتيم يرد على تصريحات والده بطريقة مُثيرة: ''أنا غير مواطن دايز في الزنقة ومعني بالمقاطعة

لا حول ولا قوة إلا بالله...اغتصاب طفل معاق ذهنيا بالسمارة | حوادث و حقوق

لا حول ولا قوة إلا بالله...اغتصاب طفل معاق ذهنيا بالسمارة

مارك زوكربيرغ أمام البرلمان الأوروبي لهذا الغرض | نت 2.0

مارك زوكربيرغ أمام البرلمان الأوروبي لهذا الغرض

اجتماعنا مع العثماني.. ضرورة ماشي بريستيج

تمديد أجل إيداع ترشيحات الانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني للصحافة

بتاريــخ : 22 ماي 2018 / 15:29 تمديد أجل إيداع ترشيحات الانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني للصحافة | صحافة
تمديد أجل إيداع ترشيحات الانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني للصحافة
أعلنت لجنة الإشراف على عملية انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين وناشري الصحف بالمجلس الوطني للصحافة، عن تمديد أجل إيداع الترشحيات إلى غاية يوم الخميس 24 ماي الجاري على الساعة الثانية بعد الزوال.

''شوف تيفي''

أعلنت لجنة الإشراف على عملية انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين وناشري الصحف بالمجلس الوطني للصحافة، عن تمديد أجل إيداع الترشحيات إلى غاية يوم الخميس 24 ماي الجاري على الساعة الثانية بعد الزوال.

وأوضحت اللجنة، في بلاغ لها أن هذا التمديد يأتي بالنظر لعدم استيفاء النصاب في الترشيحات بما يتحقق معه تكوين المجلس الوطني للصحافة، وكذا لعدم استكمال ملفات العديد من المرشحين من حيث الوثائق المطلوبة.

جاء ذلك عقب الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الاثنين بالرباط، والذي خصص لدراسة الترشيحات المقدمة لعضوية المجلس عن فئتي الصحافيين المهنيين وناشري الصحف.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المجلس الوطني للصحافة الترشيحات

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

نايضة في فرقة طاليس بعد أعمالهم التلفزيونية التي وصفها المغاربة بالتافهة وطالبوا بحذفها فورا | صحافة

نايضة في فرقة طاليس بعد أعمالهم التلفزيونية التي وصفها المغاربة بالتافهة وطالبوا بحذفها فورا

انتقادات عارمة بسبب سلسلة السوحليفة والإخراج يثير الجدل بقوة وها علاش | صحافة

انتقادات عارمة بسبب سلسلة ''السوحليفة'' والإخراج يثير الجدل بقوة و''ها علاش''

مؤلم..فنان مغربي شهير مريض بزاف وحالتو صعيبة | صحافة

مؤلم..فنان مغربي شهير مريض بزاف وحالتو صعيبة

قنوات القطب العمومي تسقط في مجموعة من الأخطاء وتحصد سخرية واستهجان الفيسبوكيين صور | صحافة

قنوات القطب العمومي تسقط في مجموعة من الأخطاء وتحصد سخرية واستهجان الفيسبوكيين ''صور''

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بعد عشرة أيام..أم غزل مزال كتقلب على بنتها وهاشنو قالت للمغاربة‎ | قنوات أخرى
منذ 7 دقائق

بعد عشرة أيام..أم غزل مزال كتقلب على بنتها وهاشنو قالت للمغاربة‎

غريب..علاش كيبيعو السردين للمغاربة بـ30 درهم؟؟..فيديو من قلب سوق السمك بالبيضاء يفضحهم : السردين داير 4 دراهم للكيلو و الصندوق كامل بـ 80 درهــم | بــووز

غريب..علاش كيبيعو السردين للمغاربة بـ30 درهم؟؟..فيديو من قلب سوق السمك بالبيضاء يفضحهم : السردين داير 4 دراهم للكيلو و الصندوق كامل بـ 80 درهــم

بالفيديو..زيان يتهجم على المحكمة و الضحايا بعد عرض الفيديوهات الفاضحة لبوعشرين | خارج البلاطو

بالفيديو..زيان يتهجم على المحكمة و الضحايا بعد عرض الفيديوهات الفاضحة لبوعشرين

عادل الميلودي..الفلوس ديالي كنجيبها من الخارج و المغرب معطاني والو حيث كولشي مقاطعني | قنوات أخرى

عادل الميلودي..الفلوس ديالي كنجيبها من الخارج و المغرب معطاني والو حيث كولشي مقاطعني

﻿

آخر المستجدات

فيسبوك يتوقف عن العمل وهاشنو طرا | نت 2.0
منذ 6 دقائق

فيسبوك يتوقف عن العمل وهاشنو طرا

عــاجل..مزوار يُعوض مريم بنصالح على رأس الباطرونا | بوليتيك

عــاجل..مزوار يُعوض مريم بنصالح على رأس الباطرونا

الكتابة الجهوية للبيجيدي بكلميم تدخل على خط توقيف وزارة الداخلية لمجلس الجهة وتؤكد عزمها للجوء للقضاء | بوليتيك

الكتابة الجهوية للبيجيدي بكلميم تدخل على خط توقيف وزارة الداخلية لمجلس الجهة وتؤكد عزمها للجوء

بنصالح شقرون تدعو خلفها على رأس الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى العمل من أجل بلورة عقد اجتماعي جديد قوي وشامل | بوليتيك

بنصالح شقرون تدعو خلفها على رأس الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى العمل من أجل بلورة عقد اجتماعي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.