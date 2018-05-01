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أفتاتي:''بُونات الحج'' لا يستفيد منها فقط البرلمان بل أيضاً عدد من المؤسسات العمومية وكبار مسؤولي الدولة

بتاريــخ : 22 ماي 2018 / 15:23 أفتاتي:بُونات الحج لا يستفيد منها فقط البرلمان بل أيضاً عدد من المؤسسات العمومية وكبار مسؤولي الدولة | بوليتيك
أفتاتي:''بُونات الحج'' لا يستفيد منها فقط البرلمان بل أيضاً عدد من المؤسسات العمومية وكبار مسؤولي الدولة
قال القيادي بحزب العدالة والتنمية عبد العزيز أفتاتي في تصريح لـ ''شوف تيفي''، يومه الثلاثاء، أن ''بونات الحج'' التي تمنحها السعودية للبرلمانيين المغاربة بتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، لا

شوف تيفي

 قال القيادي بحزب العدالة والتنمية عبد العزيز أفتاتي في تصريح لـ ''شوف تيفي''، يومه الثلاثاء، أن ''بونات الحج'' التي تمنحها السعودية للبرلمانيين المغاربة بتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، لا تقتصر فقط على المؤسسة التشريعية التي ينصب عليها اهتمام الرأي العام، بل تهم كذلك عددا من المؤسسات والمسؤولين الكبار كما جرت العادة في مواسم الحج، مضيفا أنه بموجب هذه ''البونات''، فإن البرلمانيين يؤدون مناسك هذه الفريضة الدينية على نفقتهم الخاصة وليس مجانا كما يعتقد البعض.

وأوضح أفتاتي أن آليات الإستفادة تتحدد وفق معايير مضبوطة داخل الفرق البرلمانية التي تتوصل بحصتها من رئاسة الغرفتين بناء على عدد برلمانييها في المؤسسة التشريعية، مؤكدا أنه لا يستبعد أن تكون هناك خروقات على مستوى تدبير عملية الاستفادة داخل بعض الفرق النيابية، لكن ذلك غير مؤكد بدلائل ملموسة، يبرز مصدرنا.

ويذكر أن بونات الحج التي تم توزيعها نهاية الأسبوع على البرلمانيين، والبالغ عددها 500 تأشيرة مجاملة، قد أثارت جدلا واسعا، حيث أكدت مصادر إعلامية، أن أغلب النواب والمستشارين، استفادوا من هذه البونات، وتحديدا في صفوف حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، اللذان استحوذا على حصة الأسد، في الوقت الذي لم يستفد فيه بعض النواب المحسوبين على أحزاب أخرى.

يأتي ذلك في الوقت الذي أشارت فيه بعض المصادر الإعلامية، بالإستناد إلى مصادرها، إلى أن بونات الحج لهذه السنة، شملت أشخاصا خارج المؤسسة التشريعية، مؤكدة أن الاستمارة، تضمنت خانات لا تقتصر على الزوجات والآباء والأمهات، بل هناك من البرلمانيين من أقحم أسماء أشخاص لا تربطهم بهم صلة قرابة، وهو ما دفع ببعض المراقبين إلى وصف هذه الإستفادة بـ ''الريع'' الذي يتم توظيفه لأغراض انتخابية، في حين يجد السواد الأعظم للمغاربة، أنفسهم مضطرين لإجراء القرعة وانتظار سنوات حتى يتمكنوا من أداء مناسك فريضة الحج.

‫شوف تيفي

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شــوف تيفي المغرب بونات الحج استفادة افتاتي

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