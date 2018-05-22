 ابن الوزير يتيم يرد على تصريحات والده بطريقة مُثيرة: ''أنا غير مواطن دايز في الزنقة ومعني بالمقاطعة ومقاطع'' ﻿
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ابن الوزير يتيم يرد على تصريحات والده بطريقة مُثيرة: ''أنا غير مواطن دايز في الزنقة ومعني بالمقاطعة ومقاطع''

بتاريــخ : 22 ماي 2018 / 15:18 ابن الوزير يتيم يرد على تصريحات والده بطريقة مُثيرة: أنا غير مواطن دايز في الزنقة ومعني بالمقاطعة ومقاطع | بوليتيك
ابن الوزير يتيم يرد على تصريحات والده بطريقة مُثيرة: ''أنا غير مواطن دايز في الزنقة ومعني بالمقاطعة ومقاطع''
وصل تأثير الزوبعة التي حركها تصريح محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني عندما رفض الحديث عن المقاطعة بالقول ''أنا وزير ماشي مواطن دايز في الزنقة'' إلى المحيط الأسري للوزير

 شوف تيفي

وصل تأثير الزوبعة التي حركها تصريح محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني عندما رفض الحديث عن المقاطعة بالقول ''أنا وزير ماشي مواطن دايز في الزنقة'' إلى المحيط الأسري للوزير، حيث شن بعض رواد صفحات الفايسبوك هجوما على نجله صلاح الدين البطل في لعبة البوكر، ونشروا فيديو سابق لنجل يتيم وهو يفتخر بفوزه باللعبة، وبتعليق مستفز ''هذا هو ابن يتيم يقامر بفلوس والده'' وغيرها من التعليقات التي أثارت حفيظة صلاح الدين.. ودعا في رد على صفحته الفايسبوكية إلى احترام الخصوصية بالقول: ''حط راسك فبلاصتي وشوف واش كل دقيقة يبقى يوصلك طاغ ولا مساج فيه عائلتك وطواسلك كايتسبوا بدون أي سبب واضح'' ويقر بلعبه للبوكر ''أنا بصح مشيت ولعبت تونوا ديال البوكر..وهادشي راه داز عليه أكثر من 4 ولا 5 سنين..وهادشي ماخديتش فيه رأي الوالد وبالتالي هو غير مسؤول عنه ولايتحمل نتائجه...أنا بنادم وماشي ملك وإذا درت كاع شي حاجة حرام، الله يسمح ليا''.

وعن تعليق والده الذي أدلى به لموقع الكتروني إبان انطلاق حملة المقاطعة لبعض المواد الاستهلاكية قال نجل يتيم ''أنا ما متفقش مع الحكومة في تسييرها في موضوع المقاطعة..ومنها الوالد ديالي اللي كانقول ليه كوالد لك الاحترام والتقدير، وأدعو الله لك أن يرحمك كما ربيتني صغيرا، ولكن كوزير بغيت نقول ليك: ''أنا غير مواطن دايز في الزنقة ومعني بالمقاطعة ومقاطع''.

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب يتيم مقاطعة مواطن وزير تدوينة ابن

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