لا حول ولا قوة إلا بالله...اغتصاب طفل معاق ذهنيا بالسمارة ﻿

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة السمارة يوم أمس من توقيف قاصر مشتبه به بهتك عرض طفل يبلغ من العمر 13 سنة يعاني من إعاقة ذهنية.

شوف تيفي:السمارة

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة السمارة يوم أمس من توقيف قاصر مشتبه به بهتك عرض طفل يبلغ من العمر 13 سنة يعاني من إعاقة ذهنية.

وجاء توقيف المشتبه به بعد توصل المصالح الأمنية بالمنطقة الإقليمية لأمن سمارة بشكاية من والد الضحية، والتي أفاد فيها بكون ابنه المعاق ذهنيا تعرض لهتك العرض من طرف قاصر يقطن بنفس الحي الذي ينحدر منه.

وبناء على هذه الشكاية باشرت المصالح الأمنية بأمر من النيابة العامة تحرياتها وأبحاثها الميدانية، والتي مكنت من توقيف المشتبه به داخل منزله.

وأحيل على أنظار الحراسة النظرية لتعميق البحث معه حول المنسوب له قبل تقديمه أمام وكيل الملك.