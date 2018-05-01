كأس العالم 2018 : مطاعم روسيا متهمة بالتزوير ﻿

أكد رئيس وكالة تسويق روسية، أن مجموعة من المطاعم في المدن التي ستستضيف مباريات مونديال روسيا 2018، تورطت في فضيحة تزوير مراجعات لرفع تقييمات المطاعم على موقع ''تريب أدفايزر''.

'' شوف سبور'' 2018

أكد رئيس وكالة تسويق روسية، أن مجموعة من المطاعم في المدن التي ستستضيف مباريات مونديال روسيا 2018، تورطت في فضيحة تزوير مراجعات لرفع تقييمات المطاعم على موقع ''تريب أدفايزر''.

وكشفت رويترز أن الفنادق تستطيع التحايل ونشر المراجعات بلغات أجنبية، قبل تدفق المشجعين من الخارج.

وحسب تقارير إعلامية، فإنه مقابل 35 ألف روبل روسي أو ما يعادل 570 دولار، تعد الوكالة المطعم في قائمة أفضل عشرة مطاعم على موقع ''تريب أدفايزر''.

ووفرت بطولة كأس العالم فرصا مربحة للشركات في المدن المضيفة الإحدى عشرة والتي تأمل في الاستفادة من المشجعين الأجانب الأثرياء في الوقت الذي تأثر فيه الروس من العقوبات الغربية.