 بطريقة هوليودية..صاحب محطة بنزين تلقاو ليه شفارة نتاحلو صفة منظفين وسرقو ليه حقيبة فيها الملايين وهربو بدراجة ''تيمكاس'' بالبيضاء +صور ﻿
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بطريقة هوليودية..صاحب محطة بنزين تلقاو ليه شفارة نتاحلو صفة منظفين وسرقو ليه حقيبة فيها الملايين وهربو بدراجة ''تيمكاس'' بالبيضاء +صور

بتاريــخ : 22 ماي 2018 / 14:58 بطريقة هوليودية..صاحب محطة بنزين تلقاو ليه شفارة نتاحلو صفة منظفين وسرقو ليه حقيبة فيها الملايين وهربو بدراجة تيمكاس بالبيضاء +صور | حوادث و حقوق
بطريقة هوليودية..صاحب محطة بنزين تلقاو ليه شفارة نتاحلو صفة منظفين وسرقو ليه حقيبة فيها الملايين وهربو بدراجة ''تيمكاس'' بالبيضاء +صور
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن صاحب محطة بنزين بالبيضاء، تعرض للسرقة أمس الإثنين 21 ماي، بطريقة هوليودية، حيث قام أشخاص انتحلوا صفة ''أصحاب النظافة''، باعتراض سبيله وسرقة حقيبته التي تحتوي على مبلغ

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن صاحب محطة بنزين بالبيضاء، تعرض للسرقة أمس الإثنين 21 ماي، بطريقة هوليودية، حيث قام أشخاص انتحلوا صفة ''أصحاب النظافة''، باعتراض سبيله وسرقة حقيبته التي تحتوي على مبلغ مالي كبير تصل قيمته لـ 22 مليون سنتيم.

وأوضح المصدر ذاته في كشفه عن تفاصيل هذه الجريمة، أن صاحب محطة بنزين توجد بشارع الساقية الحمراء، وبعد حصوله على مدخول ثلاثة أيام، توجه إلى وكالة بنكية توجد بشارع إدريس الحارتي، ومباشرة بعد ترجله من سيارته، تفاجأ بشخصين كانا يقومان بتنظيف الشارع، يعمدان إلى مهاجمته وسرقة حقيبته التي تحتوي على المبلغ المالي المذكور بعد تهديده بواسطة ''سيف'' من الحجم الكبير.

وأبرز ذات المصدر أن اللصين، مباشرة بعد تنفيذهما لعميلة السرقة، فرا من عين المكان، بواسطة دراجة نارية سريعة من نوع ''طيماكس'' سوداء اللون تحمل ترقيما أجنبيا، مشيرا إلى أن الضحية تقدم بشكاية للمصالح الأمنية التي فتحت تحقيقا للكشف عن هوية اللصين وهوية شريكهما الثالث الذي ساعدهما في الفرار بواسطة الدراجة النارية السريعة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الشارع الجريمة السرقة شارع إدريس الحارتي محطة بنزين

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