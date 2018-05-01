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فيديو جد خطير.. ترمضينة خايبة: صحاب شرع اليد هجمو على سيارة وسط الطريق بطنجة

بتاريــخ : 22 ماي 2018 / 14:51 فيديو جد خطير.. ترمضينة خايبة: صحاب شرع اليد هجمو على سيارة وسط الطريق بطنجة | حوادث و حقوق
فيديو جد خطير.. ترمضينة خايبة: صحاب شرع اليد هجمو على سيارة وسط الطريق بطنجة
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، أمس الإثنين 21 ماي، مقطع فيديو، يظهر لحظة هجوم العشرات من الأشخاص على سيارة خفيفة من نوع ''أودي'' بمدينة طنجة.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، أمس الإثنين 21 ماي، مقطع فيديو، يظهر لحظة هجوم العشرات من الأشخاص على سيارة خفيفة من نوع ''أودي'' بمدينة طنجة.

ويظهر الفيديو الذي تبلغ مدته 54 ثانية، العشرات من الأشخاص يحاصرون السيارة التي تحمل ترقيما أجنبيا، حيث عمد البعض منهم إلى تخريبها، قبل أن يفر بها السائق إلى وجهة غير معلومة.

وحسب ناشري الفيديو فإن صاحب السيارة رفض التحرك من مكانه بعد وقوع اصطدام بينه وبين سيارة أخرى بشارع المكسيك بطنجة، ما تسبب في قطع حركة السير لمدة طويلة، قبل أن يعمد إلى ضرب أحد الأشخاص، ما جعل العشرات يحاصرونه انتقاما منه.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مقطع فيديو ترقيم أجنبي السيارة طنجة

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