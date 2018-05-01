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مثير...مسجد بأكادير يتعرض للسرقة في عز رمضان

بتاريــخ : 22 ماي 2018 / 14:44 مثير...مسجد بأكادير يتعرض للسرقة في عز رمضان | حوادث و حقوق
مثير...مسجد بأكادير يتعرض للسرقة في عز رمضان
تعرض مسجد ''أحد'' بحي التمديد الداخلة بمدينة أكادير لسرقة مجموعة من الحواجز الحديدية والأحذية في صلاة الفجر وفي عز رمضان.

شوف تيفي:أكادير

تعرض مسجد ''أحد'' بحي التمديد الداخلة بمدينة أكادير لسرقة مجموعة من الحواجز الحديدية والأحذية في صلاة الفجر وفي عز رمضان.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن الجمعية المسيرة للمسجد تفاجأت بعد انتهاء صلاة الفجر من اختفاء عدة حواجز حديدية كانت قد استقدمتها لتنظيم المصلين خارج المسجد، نتيجة الإقبال الكبير الذي يعرفه المسجد في هذا الشهر المبارك.

وأضافت ذات المصادر، أن اللصوص قاموا باغتنام فرصة تفرغ المصلين لأداء صلاة الفجر لينفذوا سرقتهم بكل هدوء ويغادروا المكان، إذ أخذوا معهم عشرات الحواجز الحديدية إضافة لمجموعة من الأحذية الخاصة برواد المسجد الذين صدموا بعد انتهاء الصلاة باختفاء أحذيتهم.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير سرقة مسجد عز رمضان حواجز حديدية أحذية

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