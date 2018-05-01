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بعد إشهار ''الدجاج يدخلك للجنة''..عمرو خالد يخرج عن صمته: ''سمحو ليا''

بتاريــخ : 22 ماي 2018 / 14:38 بعد إشهار الدجاج يدخلك للجنة..عمرو خالد يخرج عن صمته: سمحو ليا | دولي
بعد إشهار ''الدجاج يدخلك للجنة''..عمرو خالد يخرج عن صمته: ''سمحو ليا''
بعد ثلاثة أيام من انتشار فيديو ''الدجاج يدخلك للجنة''، نشر الداعية عمرو خالد، في مقطع فيديو، ظهر به وهو يقدم اعتذاره لأن التعبير خانه خلال مشاركته في إعلان خاص بـ ''الدجاج''.

''شوف تيفي''

بعد ثلاثة أيام من انتشار فيديو ''الدجاج يدخلك للجنة''، نشر الداعية عمرو خالد، في مقطع فيديو، ظهر به وهو يقدم اعتذاره لأن التعبير خانه خلال مشاركته في إعلان خاص بـ ''الدجاج''.

وأوضح عمرو خالد أنه لم يكن ينوي ربط الدين بتناول ''الدجاج'' خلال الإشهار إلا أن التعبير خانه، مقدما اعتذاره لجميع متتبعي برامجه الدينية.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، تناقلت يومه الجمعة 18 ماي الموافق لليوم الثاني من رمضان، مقطع فيديو، خاص بوصلة إشهارية ، ظهر به الداعية المصري عمرو خالد وهو يربط بين ما هو ديني وما هو ترويجي لإحدى الشركات الخاصة ببيع ''الدجاج''، ما أثار سخرية النشطاء المتفاعلين معه.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي السخرية الاعتذار الداعية عمرو خالد الدجاج

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