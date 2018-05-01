ميسي يحل ضيفا على إسرائيل رفقة لاعبي المنتخب الأرجنتيني ﻿

تستقبل إسرائيل المنتخب الأرجنتيني، في التاسع من يونيو المقبل في إطار مباراة ودية مع نظيرة الإسرائيلي في مدينة القدس.

'' شوف سبور''

تستقبل إسرائيل المنتخب الأرجنتيني، في التاسع من يونيو المقبل في إطار مباراة ودية مع نظيرة الإسرائيلي في مدينة القدس.

ورصدت الحكومة الإسرائيلية، مبلغ 620 ألف دولار بعد اختيار ملعب ''تيدي''، إضافة لنقل المباراة من حيفا إلى القدس، مع العلم بأن كلفة تأمين لاعبي المنتخب الأرجنتيني فيها أكثر بأربعة أضعاف كلفتها في حيفا.

وذكرت تقارير إعلامية، أن المباراة التي ستقام على أرضية ملعب ''تيدي''، تم التنظيم لها بعد نجاح مسؤولين في وزارة الثقافة والرياضة في اقناع اتحاد كرة القدم الأرجنتيني بإجرائها عشية انطلاق المونديال، شريطة أن يكون مكان التنظيم بعيدا عن أماكن التوتر، وهو ما حصل بعد أن خفت حدة التوترات في المنطقة وخصوصا القدس، وقد تمّ التأكيد على إقامتها هناك بعد أن طرح اسم ملعب ''سامي عوفر''، كملعب بديل.