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قبل المونديال.. هذا ما قرره الاتحاد الإسباني في حق مدربه

بتاريــخ : 22 ماي 2018 / 14:14 قبل المونديال.. هذا ما قرره الاتحاد الإسباني في حق مدربه | سبور
قبل المونديال.. هذا ما قرره الاتحاد الإسباني في حق مدربه
قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم صباح يومه الثلاثاء تمديد عقد مدربه خولن لوبيتيغي إلى غاية 2020، وذلك قبل انطلاق نهائيات مونديال روسيا 2018.

شوف سبور

قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم صباح يومه الثلاثاء تمديد عقد مدربه خولن لوبيتيغي إلى غاية 2020، وذلك قبل انطلاق نهائيات مونديال روسيا 2018.

وجاء هذا القرار عقب النتائج الإيجابية التي سجلها المدرب لوبيتيغي رفقة « لاروخا »، إذ مكن المنتخب الإسباني من التأهل إلى نهائيات المونديال.

وحسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس، فإن رئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس أعلن خلال مؤتمر صحفي مع المدرب بالقرب من مدريد ''سنمضي قدما في توقيع (...) عقد لعامين إضافيين''.

جدير بالذكر، أن المدرب الذي أشرف على تدريب زملاء سيرجيو راموس منذ سنة 2016، خلفا للمدرب فيسنتي ديل بوسكي.

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