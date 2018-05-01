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عــاجل:''إنا لله و إنا إليه راجعون''..وفاة زوجة حسني بنسليمان في سادس أيام رمضان

بتاريــخ : 22 ماي 2018 / 14:22 عــاجل:إنا لله و إنا إليه راجعون..وفاة زوجة حسني بنسليمان في سادس أيام رمضان | بوليتيك
عــاجل:''إنا لله و إنا إليه راجعون''..وفاة زوجة حسني بنسليمان في سادس أيام رمضان
ودع يومه الثلاثاء، الجنرال حسني بنسليمان سادس أيام رمضان زوجته و رفيقة دربه، جوديا حصار عن سن تناهز 73 سنة بعد صراع طويل مع المرض.

 شـــوف تيفي:

ودع يومه الثلاثاء، الجنرال حسني بنسليمان سادس أيام رمضان زوجته و رفيقة دربه، جوديا حصار عن سن تناهز 73 سنة بعد صراع طويل مع المرض.

وتوفيت المرحومة ،حسب ما توصلت به شوف تيفي،اليوم الثلاثاء فجرا بالرباط ،على أن يُوارى جثمانها الثرى بمقبرة حي الرياض بالعاصمة بعد صلاة العصر.

 و كانت الراحلة قيد حياتها باحثة في مجال الاركيولوجيا ،والمديرة المؤسسة للمعهد الوطني لعلوم الاثار بالرباط وشغلت منصب مديرة متحف الرباط الأثري من 1973 إلى 1986

و بهذه المناسبة الأليمة تتقدم ''شوف تيفي'' بأحر التعازي للجنرال بنسليمان و لكافة أفراد أسرة المرحومة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شــوف تيفي المغرب موت بنسليمان حسني زوجة

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