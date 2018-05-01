عاجل..القضية سخنات في محاكمة الريف:القاضي يصدم ناصر الزفزافي ﻿

أمر القاضي علي الطرشي، المكلف بالبث في ملف المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، قبل قليل من يومه الثلاثاء 22 ماي، كتابة الضبط بتحرير محضر ضد المعتقل ناصر الزفزافي، بعد رفض هذا الأخير سحب كلامه الذي

"شوف تيفي"

أمر القاضي علي الطرشي، المكلف بالبث في ملف المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، قبل قليل من يومه الثلاثاء 22 ماي، كتابة الضبط بتحرير محضر ضد المعتقل ناصر الزفزافي، بعد رفض هذا الأخير سحب كلامه الذي وصف به المحكمة بـ "غير المحايدة".

وأكد موفد "شوف تيفي" إلى استئنافية البيضاء، أن القاضي علي الطرشي، قرر كذلك خلال أشغال جلسة اليوم، بعد تحرير المحضر إحالته على الجهات المختصة للنظر فيه.

وأبرز الموفد أن القاضي علي الطرشي، يستمع في هذه اللحظات للشاهد المدني "حمزة.ب"، والذي أكد على أن ناصر الزفزافي، كان يحرض ساكنة مدينة الحسيمة على الاحتجاج والعصيان.