 عاجل..القضية سخنات في محاكمة الريف:القاضي يصدم ناصر الزفزافي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيسبوك يتوقف عن العمل وهاشنو طرا | نت 2.0

فيسبوك يتوقف عن العمل وهاشنو طرا

عــاجل..مزوار يُعوض مريم بنصالح على رأس الباطرونا | بوليتيك

عــاجل..مزوار يُعوض مريم بنصالح على رأس الباطرونا

الكتابة الجهوية للبيجيدي بكلميم تدخل على خط توقيف وزارة الداخلية لمجلس الجهة وتؤكد عزمها للجوء للقضاء | بوليتيك

الكتابة الجهوية للبيجيدي بكلميم تدخل على خط توقيف وزارة الداخلية لمجلس الجهة وتؤكد عزمها للجوء

بنصالح شقرون تدعو خلفها على رأس الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى العمل من أجل بلورة عقد اجتماعي جديد قوي وشامل | بوليتيك

بنصالح شقرون تدعو خلفها على رأس الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى العمل من أجل بلورة عقد اجتماعي

تمديد أجل إيداع ترشيحات الانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني للصحافة | صحافة

تمديد أجل إيداع ترشيحات الانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني للصحافة

أفتاتي:بُونات الحج لا يستفيد منها فقط البرلمان بل أيضاً عدد من المؤسسات العمومية وكبار مسؤولي الدولة | بوليتيك

أفتاتي:''بُونات الحج'' لا يستفيد منها فقط البرلمان بل أيضاً عدد من المؤسسات العمومية وكبار مسؤولي

ابن الوزير يتيم يرد على تصريحات والده بطريقة مُثيرة: أنا غير مواطن دايز في الزنقة ومعني بالمقاطعة ومقاطع | بوليتيك

ابن الوزير يتيم يرد على تصريحات والده بطريقة مُثيرة: ''أنا غير مواطن دايز في الزنقة ومعني بالمقاطعة

لا حول ولا قوة إلا بالله...اغتصاب طفل معاق ذهنيا بالسمارة | حوادث و حقوق

لا حول ولا قوة إلا بالله...اغتصاب طفل معاق ذهنيا بالسمارة

مارك زوكربيرغ أمام البرلمان الأوروبي لهذا الغرض | نت 2.0

مارك زوكربيرغ أمام البرلمان الأوروبي لهذا الغرض

اجتماعنا مع العثماني.. ضرورة ماشي بريستيج

عاجل..القضية سخنات في محاكمة الريف:القاضي يصدم ناصر الزفزافي

بتاريــخ : 22 ماي 2018 / 13:55 عاجل..القضية سخنات في محاكمة الريف:القاضي يصدم ناصر الزفزافي | بوليتيك
عاجل..القضية سخنات في محاكمة الريف:القاضي يصدم ناصر الزفزافي
أمر القاضي علي الطرشي، المكلف بالبث في ملف المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، قبل قليل من يومه الثلاثاء 22 ماي، كتابة الضبط بتحرير محضر ضد المعتقل ناصر الزفزافي، بعد رفض هذا الأخير سحب كلامه الذي

 "شوف تيفي"

أمر القاضي علي الطرشي، المكلف بالبث في ملف المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، قبل قليل من يومه الثلاثاء 22 ماي، كتابة الضبط بتحرير محضر ضد المعتقل ناصر الزفزافي، بعد رفض هذا الأخير سحب كلامه الذي وصف به المحكمة بـ "غير المحايدة".

وأكد موفد "شوف تيفي" إلى استئنافية البيضاء، أن القاضي علي الطرشي، قرر كذلك خلال أشغال جلسة اليوم، بعد تحرير المحضر إحالته على الجهات المختصة للنظر فيه.

وأبرز الموفد أن القاضي علي الطرشي، يستمع في هذه اللحظات للشاهد المدني "حمزة.ب"، والذي أكد على أن ناصر الزفزافي، كان يحرض ساكنة مدينة الحسيمة على الاحتجاج والعصيان.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي علي الطرشي المحكمة الجهات الحسيمة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عــاجل..مزوار يُعوض مريم بنصالح على رأس الباطرونا | بوليتيك

عــاجل..مزوار يُعوض مريم بنصالح على رأس الباطرونا

الكتابة الجهوية للبيجيدي بكلميم تدخل على خط توقيف وزارة الداخلية لمجلس الجهة وتؤكد عزمها للجوء للقضاء | بوليتيك

الكتابة الجهوية للبيجيدي بكلميم تدخل على خط توقيف وزارة الداخلية لمجلس الجهة وتؤكد عزمها للجوء للقضاء

بنصالح شقرون تدعو خلفها على رأس الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى العمل من أجل بلورة عقد اجتماعي جديد قوي وشامل | بوليتيك

بنصالح شقرون تدعو خلفها على رأس الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى العمل من أجل بلورة عقد اجتماعي جديد قوي وشامل

أفتاتي:بُونات الحج لا يستفيد منها فقط البرلمان بل أيضاً عدد من المؤسسات العمومية وكبار مسؤولي الدولة | بوليتيك

أفتاتي:''بُونات الحج'' لا يستفيد منها فقط البرلمان بل أيضاً عدد من المؤسسات العمومية وكبار مسؤولي الدولة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

نكتة اليوم..شوفو أشنو وقع فسبيطار الحُماق | نكتة اليوم
منذ 56 ثانية

نكتة اليوم..شوفو أشنو وقع فسبيطار الحُماق

كيداير السوق..هاشكون كيتحكم فالأثمنة ديال البيض فالأسواق المغربية | بــووز

كيداير السوق..هاشكون كيتحكم فالأثمنة ديال البيض فالأسواق المغربية

بعد عشرة أيام..أم غزل مزال كتقلب على بنتها وهاشنو قالت للمغاربة‎ | قنوات أخرى

بعد عشرة أيام..أم غزل مزال كتقلب على بنتها وهاشنو قالت للمغاربة‎

غريب..علاش كيبيعو السردين للمغاربة بـ30 درهم؟؟..فيديو من قلب سوق السمك بالبيضاء يفضحهم : السردين داير 4 دراهم للكيلو و الصندوق كامل بـ 80 درهــم | بــووز

غريب..علاش كيبيعو السردين للمغاربة بـ30 درهم؟؟..فيديو من قلب سوق السمك بالبيضاء يفضحهم : السردين داير 4 دراهم للكيلو و الصندوق كامل بـ 80 درهــم

﻿

آخر المستجدات

فيسبوك يتوقف عن العمل وهاشنو طرا | نت 2.0
منذ 16 دقيقة

فيسبوك يتوقف عن العمل وهاشنو طرا

عــاجل..مزوار يُعوض مريم بنصالح على رأس الباطرونا | بوليتيك

عــاجل..مزوار يُعوض مريم بنصالح على رأس الباطرونا

الكتابة الجهوية للبيجيدي بكلميم تدخل على خط توقيف وزارة الداخلية لمجلس الجهة وتؤكد عزمها للجوء للقضاء | بوليتيك

الكتابة الجهوية للبيجيدي بكلميم تدخل على خط توقيف وزارة الداخلية لمجلس الجهة وتؤكد عزمها للجوء

بنصالح شقرون تدعو خلفها على رأس الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى العمل من أجل بلورة عقد اجتماعي جديد قوي وشامل | بوليتيك

بنصالح شقرون تدعو خلفها على رأس الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى العمل من أجل بلورة عقد اجتماعي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.