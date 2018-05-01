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عاجل..مشادة كلامية حادة بين الزفزافي والهيئة القضائية باستئنافية البيضاء..وهذا ما تقرر

بتاريــخ : 22 ماي 2018 / 13:36 عاجل..مشادة كلامية حادة بين الزفزافي والهيئة القضائية باستئنافية البيضاء..وهذا ما تقرر | بوليتيك
عاجل..مشادة كلامية حادة بين الزفزافي والهيئة القضائية باستئنافية البيضاء..وهذا ما تقرر
اضطر القاضي علي الطرشي المكلف بالبث في ملف المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، إلى رفع أشغال الجلسة، قبل قليل من يومه الثلاثاء 22 ماي، عقب وقوع مشادة كلامية حادة بينه وبين المعتقل ناصر الزفزافي.

"شوف تيفي"

اضطر القاضي علي الطرشي المكلف بالبث في ملف المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، إلى رفع أشغال الجلسة، قبل قليل من يومه الثلاثاء 22 ماي، عقب وقوع مشادة كلامية حادة بينه وبين المعتقل ناصر الزفزافي.

وأوضح موفد "شوف تيفي" إلى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أن الزفزافي ومباشرة بعد انطلاق أشغال الجلسة، احتج على المحكمة بسبب تصريحات أحد الشهود التي أكد فيها أن "الزفزافي" كان يحرض على الاحتجاج والعصيان بمدينة الحسيمة.

وأكد الموفد أن القاضي علي الطرشي، واجه الشاهد بالمعتقل ناصر الزفزافي، ليصف هذا الأخير المحكمة بـ "غير المحايدة"، ما جعل الهيئة القضائية تطالبه بسحب كلامه وهو الأمر الذي رفض المعتقل الاستجابة له.

وأشار الموفد إلى أن حكيم الوردي ممثل النيابة، حاول التدخل لتلطيف الأجواء، إلا أن القاضي رفض سحب كلامه، وأعلن تشبثه به، ما دفع باقي المعتقلين إلى الصراخ والصياح من داخل القفص الزجاجي، ليقرر القاضي رفع أشغال الجلسة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي أشغال المحاكمة الزفزافي القفص الزجاجي المحكمة علي الطرشي

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