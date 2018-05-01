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هــام للمغاربة..ها علاش ''الحوت'' غالي بزاف وخاصة السردين خلال شهر رمضان..العرض كاين والمراقبة مكيناش

بتاريــخ : 22 ماي 2018 / 13:01 هــام للمغاربة..ها علاش الحوت غالي بزاف وخاصة السردين خلال شهر رمضان..العرض كاين والمراقبة مكيناش | مجتمع
هــام للمغاربة..ها علاش ''الحوت'' غالي بزاف وخاصة السردين خلال شهر رمضان..العرض كاين والمراقبة مكيناش
بعد ارتفاع أسعار الأسماك خلال الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك، وخاصة سمك ''السردين'' الذي وصل سعره لـ 30 درهما ببعض المدن المغربية، علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن العرض يفوق الطلب بجميع أسواق

''شوف تيفي''

بعد ارتفاع أسعار الأسماك خلال الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك، وخاصة سمك ''السردين'' الذي وصل سعره لـ 30 درهما ببعض المدن المغربية، علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن العرض يفوق الطلب بجميع أسواق الجملة بالمغرب، إلا أن المضاربات التي تلي عملية البيع الأولى للأسماك هي التي تتسبب في ارتفاع أسعارها.

وأوضح تجار الجملة لـ ''شوف تيفي''، يومه الثلاثاء 22 ماي، أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الأسماك وخاصة ''السردين'' بالأسواق المغربية، يعود إلى غياب المراقبة  من طرف الجماعات المحلية، مشيرين إلى أن وسطاء يستغلون هذا المعطى للرفع من أسعار السردين الذي يباع بسوق الجملة بـ 4 دراهم فقط، إلا أن المواطنين يتفاجؤون بوصول سعره لـ 30 درهما.

وأكد تجار الجملة أن وزارة الفلاحة والصيد البحري، تضع ثمنا مرجعيا لسعر الكيلو الواحد من السردين تصل قيمته لـ 2.80 دراهم بمدينة طانطان، و2.60 درهم بمدينة العيون، وترتفع قيمته بعد شحنه ونقله إلى وجهته نظرا لمصاريف النقل والعمال و''الثلج'' ليصل لحوالي 4 دراهم، موضحين أن صندوق سمك السردين يحتوي على 23 كيلو وقد وصلت قيمته خلال شهر رمضان ما بين 140و150 درهم، ولهذا يتم بيع سمك السردين من طرف تجار الجملة بسعر يتراوح ما بين 5 و6 دراهم.

وشدد التجار على أن سعر صندوق سمك السردين، وصل اليوم الثلاثاء 22 ماي، ما بين 70 و100 درهم، وبالتالي فإن سعر الكيلو غرام الواحد هو 4 دراهم، معبرين عن استنكارهم الشديد لارتفاع أسعار ''السردين'' بعد وصوله إلى الأسواق العادية.

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المغرب شوف تيفي السردين الأسواق الأسماك سوق الجملة الأسعار

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