 توقيف الرأس المدبر لعملية تهريب 70 كيلوغراما من الحشيش بأكادير ﻿
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توقيف الرأس المدبر لعملية تهريب 70 كيلوغراما من الحشيش بأكادير

بتاريــخ : 22 ماي 2018 / 10:54 توقيف الرأس المدبر لعملية تهريب 70 كيلوغراما من الحشيش بأكادير | حوادث و حقوق
توقيف الرأس المدبر لعملية تهريب 70 كيلوغراما من الحشيش بأكادير
أوقفت مصالح الأمن بمدينة أكادير شخصا يبلغ من العمر 38 سنة بعد ضلوعه في قضية تتعلق بالاتجار بالمخدرات يوم أمس وذلك بشاطئ ''تفنيت'' ضواحي مدينة أكادير.

شوف تيفي:أكادير

أوقفت مصالح الأمن بمدينة أكادير شخصا يبلغ من العمر 38 سنة بعد ضلوعه في قضية تتعلق بالاتجار بالمخدرات يوم أمس وذلك بشاطئ "تفنيت" ضواحي مدينة أكادير.

وأكدت مصادر "شوف تيفي"، أن الشخص الموقوف كان موضوع 39 مذكرة بحث وطنية، نظرا لخطورة أعماله إذ كان معروفا بترويجه للمخدرات بمناطق عدة بجهة سوس.

وتأتي عملية توقيفه بعد توقيف مزودته الرئيسية و شريكة له منذ أسبوعين على متن سيارة بمدخل مدينة أكادير وبحوزتها حوالي 70 كيلوغراما من "الحشيش".

وأضافت ذات المصادر، أنه بعد توقيف مزودته الرئيسية وشريكته وضبط حوالي 70 كيلوغراما من الحشيش بحوزتها فر المشتبه به الذي كان ينشط بمنطقة "أزرارك" ضواحي الدراركة بالخصوص إلى وجهة غير معلومة، قبل أن تتمكن مصالح الشرطة القضائية بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من توقيفه بشاطئ "تيفنيت" بجماعة سيدي بيبي حيث كان يتوارى عن الأنظار.

وجرى الاحتفاظ بالموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه حول المنسوب له، في انتظار تقديمه أمام وكيل الملك.

‫شوف تيفي

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