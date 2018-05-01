وأخيرا.. اعتقال شخص ظهر على شريط "فيديو" مصور بكاميرات المراقبة، وهو يحاول ذبح طليقته بإحدى وكالات تحويل الأموال بمدينة العرائش‎ ﻿

تمكنت يوم السبت المنقضي عناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن الوطني بمدينة شيشاوة من اعتقال الشخص الذي حاول ذبح طليقته بإحدى وكالات تحويل الأموال بمدينة العرائش، والتقطته

شوف تيفي

تمكنت يوم السبت المنقضي عناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن الوطني بمدينة شيشاوة من اعتقال الشخص الذي حاول ذبح طليقته بإحدى وكالات تحويل الأموال بمدينة العرائش، والتقطته كاميرات المراقبة.

وتم تداول الفيديو على نطاق واسع عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لتتدخل بعدها الإدارة العامة للأمن الوطني على خط التحقيق.

ووفق ما ذكرته مصادر إعلامية محلية بشيشاوة، فإن إيقاف المسمى (حسن.م)، جرى على إثر المعطيات التي وفرتها المصالح الأمنية للمنطقة الإقليمية للعرائش، والتي أكدت عزم المعني بالأمر القيام بزيارة لأقارب له بحي النهضة بمدينة شيشاوة، وبعد حلوله بهذه الأخيرة تمكنت عناصر الشرطة القضائية من القبض عليه.

وأَضافت المصادر ذاتها، أنه وفور القبض عليه، تم إحالة الأخير على الشرطة القضائية لأمن العرائش بصفتها الجهة طالبة البحث، قصد تعميق البحث معه على أن يتقدم أمام أنظار الوكيل العام للملك.