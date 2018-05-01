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الرجاء البيضاوي في ورطة بسبب الياميق

بتاريــخ : 22 ماي 2018 / 10:23 الرجاء البيضاوي في ورطة بسبب الياميق | سبور
الرجاء البيضاوي في ورطة بسبب الياميق
بعدما انتقل إلى صفوف نادي جنوى الإيطالي خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضية، طالب المكتب المسير لأولمبيك خريبكة، فريق الرجاء بتسديد مستحقات الفريق الخاصة بانتقال المدافع جواد الياميق إلى النادي

شوف سبور

 بعدما انتقل إلى صفوف نادي جنوى الإيطالي خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضية، طالب المكتب المسير لأولمبيك خريبكة، فريق الرجاء بتسديد مستحقات الفريق الخاصة بانتقال المدافع جواد الياميق إلى النادي الإيطالي.

 ووفق ما ذكرته يومية أخباراليوم في عددها الصادر اليوم الثلاثاء فإن إدارة أولمبيك خريبكة قررت منح إدارة القلعة الخضراء شهرين من أجل تسديد هاته المستحقات ، وكذا مستحقات عالقة من صفقة انتقال اللاعب من فريقه الأصلي إلى الفريق الأخضر، مهددين باللجوء إلى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لاستخلاص المبلغ .

 وأضافت المصادر ذاتها، أن مسؤولي خريبكة انتظروا طويلا للحصول على مستحقاتهم غير أن الفريق الأخضر بسبب أزمته المالية الخانقة عجز عن أداء مبلغ 40 مليون سنتيم المتبقي من انتقال الياميق من خريبكة إلى الرجاء بالإضافة إلى مبلغ 160 مليون الذي يمثل نصيب خريبكة من انتقال الياميق إلى جنوى في صفقة قدرت بحوالي 850 ألف دولار.

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شوف تيفي سبور جواد الياميق انتقال الرجاء خريبكة

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