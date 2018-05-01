بوغبا يشعل الـ''فيسبوك'' بنشر فيديو من مكة المكرمة وهو يؤدي مناسك الحج ﻿

نشر بول بوغبا نجم فريق مانشستر الإنجليزي، والمنتخب الفرنسي، مقطع فيديو وهو يؤدي مناسك العمرة في مكة المكرمة خلال شهر رمضان الكريم.

'' شوف سبور''

نشر بول بوغبا نجم فريق مانشستر الإنجليزي، والمنتخب الفرنسي، مقطع فيديو وهو يؤدي مناسك العمرة في مكة المكرمة خلال شهر رمضان الكريم.

وعلق النجم الفرنسي، أمس الاثنين، عبر حسابه الشخصي في ''إنستغرام'': ''فقط الأشخاص الذين أتوا إلى هذا المكان يعلمون هذا الشعور، وأتمنى ممن لم يأتوا بعد إلى هنا، أن يفعلوها في يوم ما''.

وتابع قائلا : ''مكان رائع ولا أستطيع وصف هذا الشعور.. إن شاء الله ستأتون إلى هنا''.

ويخوض المنتخب الفرنسي مبارياته في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات كل من أستراليا، البيرو والدنمارك.