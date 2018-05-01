كرة السلة : جمعية سلا يتوج بلقب كأس العرش للمرة الخامسة على التوالي ﻿

فاز فريق الجمعية السلاوية لكرة السلة بلقب كأس العرش للمرة الخامسة على التوالي والحادي عشر في تاريخه الرياضي، بعد فوزه على فريق المغرب الفاسي بحصة 87 مقابل 59 في المباراة النهائية للموسم الرياضي

" شوف سبور"

فاز فريق الجمعية السلاوية لكرة السلة بلقب كأس العرش للمرة الخامسة على التوالي والحادي عشر في تاريخه الرياضي، بعد فوزه على فريق المغرب الفاسي بحصة 87 مقابل 59 في المباراة النهائية للموسم الرياضي 2017-2018، التي أقيمت في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بالقاعة المغطاة الزياتن بطنجة.

وتأهل فريق الجمعية السلاوية الذي سبق له الفوز باللقب سنوات 2005 و2007 و2009 و2010 و2011 و2012 و2014 و 2015 و2016 و2017 و 2018، للمباراة النهائية بعد فوزه في دور نصف النهاية على الوداد البيضاوي ب 79 مقابل 64 .

وبالنسبة لفريق المغرب الفاسي، الذي كان يمني النفس بإحراز اللقب الثامن في مشواره الرياضي بعد الأول سنة 1989 على حساب الاتحاد الرياضي والأخير سنة 2008 بعد تفوقه على الرجاء البيضاوي، فأزاح في طريقه إلى المباراة النهائية اتحاد طنجة ب 75 مقابل 63.

وكان فريق جمعية سلا قد توج بلقب السنة الماضية على حساب شباب الريف الحسيمي (84-72).