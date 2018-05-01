كرة السلة : إناث شباب الريف الحسيني يحافظن على لقب كأس العرش ﻿

توج فريق شباب الريف الحسيمي لفئة الإناث للمرة الثانية على التوالي بلقب كأس العرش لكرة السلة برسم الموسم الرياضي 2017-2018، بعد فوزه في المباراة النهائية التي جرت مساء الاثنين بالقاعة المغطاة الزياتن

" شوف سبور"

توج فريق شباب الريف الحسيمي لفئة الإناث للمرة الثانية على التوالي بلقب كأس العرش لكرة السلة برسم الموسم الرياضي 2017-2018، بعد فوزه في المباراة النهائية التي جرت مساء الاثنين بالقاعة المغطاة الزياتن بطنجة، على النادي المكناسي بحصة 48 مقابل 43.

وتأهل شباب الريف الحسيمي للمباراة النهائية بعد تغلبه على الجيش الملكي ب68 مقابل 59، فيما أزاح النادي المكناسي في دور نصف النهاية الكوكب المراكشي بعد تفوقه عليه بحصة 54 نقطة لـ 37.

وكان فريق شباب الريف الحسيمي قد توج بلقب السنة الماضية بعد فوزه على النادي القنيطري (66-62)، فيما عاد لقب الذكور لجمعية سلا الذي سيحاول بدوره الحفاظ على اللقب عندما يواجه اليوم المغرب الفاسي.

وكان فريق جمعية سلا قد حسم المباراة النهائية في الموسم الماضي لصالحه على حساب شباب الريف الحسيمي (84-72).