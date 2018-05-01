لاعبان مغربيان ضمن أفضل هدافي إفريقيا ﻿

ضمت لائحة أفضل 20 هدافا إفريقيا للموسم الحالي، التي تصدرها اللاعب المصري هداف فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح برصيد 32هدفا، كلا من زكريا الأبيض لاعب فريق أوتريخت الهولندي وخالد بوطيب لاعب فريق

" شوف سبور"

ضمت لائحة أفضل 20 هدافا إفريقيا للموسم الحالي، التي تصدرها اللاعب المصري هداف فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح برصيد 32هدفا، كلا من زكريا الأبيض لاعب فريق أوتريخت الهولندي وخالد بوطيب لاعب فريق ملطيا سبور التركي.

وعرفت اللائحة تواجد أوباميونغ لاعب منتخب الغابون الذي سجل 23 هدفا لفريق بوروسيا دورتموند وآرسنال الإنجليزي، في حين احتل التونسي حمدي الحرباوي هداف فريق زولت البلجيكي المركز الثالث برصيد22 هدفا مشاركة مع المالي موسى ماريغا، هداف بورتو البرتغالي، أما المركز الرابع فتواجد فيه الكاميروني إيكامبي هداف فريق أنجيه الفرنسي برصيد17 هدفا.

واحتل زكريا لبيض المركز الخامس برصيد 15 هدفا سجلها رفقة أوتريخت الهولندي في 32 مباراة رفقة اديبايور هداف فريق اسطنبول باشاك شهير والكاميروني أبوبكار فينست مهاجم فريق بورتو والمالي عبدولاي ديابي هداف فريق كلوب بروج البلجيكي في حين احتل خالد بوطيب المركز20 رفقة عدة لاعبين برصيد 12 هدفا.