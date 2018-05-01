بالفيديو: الشخصي ينفي تفويت مباراتهم أمام اتحاد طنجة بــ200 مليون ﻿

نفى عبد الواحد الشخصي، لاعب المغرب التطواني، ما تم نشره بخصوص التلاعب في مباراة المغرب التطواني و اتحاد طنجة، برسم الدورة 29 من البطولة الاحترافية، والتي انتهت بفوز ''فارس البوغاز'' بهدفين لهدف واحد.

"شوف سبور"

نفى عبد الواحد الشخصي، لاعب المغرب التطواني، ما تم نشره بخصوص التلاعب في مباراة المغرب التطواني و اتحاد طنجة، برسم الدورة 29 من البطولة الاحترافية، والتي انتهت بفوز "فارس البوغاز" بهدفين لهدف واحد.

وأكد عبد الواحد الشخصي، فيديو نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه لم يقل هذا الكلام، مضيفا قلت إن الفريق التطواني توصل بمنحة من طرف الجامعة تقدر بـ 200 مليون، وتوصلنا براتب شهري فقط من هذه المنحة.

وأوضح لاعب المغرب التطواني، أنه لم يوقع لأي فريق من البطولة الاحترافية حاليا، مشيرا أنه مايزال لاعبا في صفوف المغرب التطواني. ويذكر أن فريق المغرب التطواني كان قد تمكن من ضمان بقائه رسميا في البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، بعد فوزه على الكوكب المراكشي بهدف دون رد ، برسم الدورة 28 من البطولة الاحترافية