بالصور..الفيسبوكيون المغاربة يسخرون من العثماني: ''رئيس الحكومة ديالنا استقبل راسو بكوريا'' ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الإثنين 21 ماي، تظهر لحظة وصول سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، إلى دولة كوريا الجنوبية في زيارة رسمية، حيث لم يجد حسب متداولي الصورة أي

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الإثنين 21 ماي، تظهر لحظة وصول سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، إلى دولة كوريا الجنوبية في زيارة رسمية، حيث لم يجد حسب متداولي الصورة أي مسؤول كوري في استقباله.

وتفاعل المغاربة النشطاء بكثافة مع هذه الصور المتداولة، حيث تباينت الآراء بخصوصها، بين من سخر منها وقال إن العثماني ونظرا لغياب أي مسؤول كوري اضطر إلى استقبال نفسه، بينما اعتبر آخرون عدم حضور أي مسؤول لاستقبال العثماني إهانة له وللحكومة المغربية.

تجدر الإشارة إلى أن وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، كشفت خلال الأسبوع الجاري، عن قيام العثماني بزيارة إلى كوريا تستغرق 5 أيام، وذلك عقب تلقيه لدعوة من رئيس الوزارء الكوري.