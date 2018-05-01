صادم وبالفيديو.. زواج امرأة ثلاثينية بطفل قاصر ﻿

تداولت نهاية الأسبوع المنصرم مجموعة من المواقع الإخبارية العربية خبر زواج امرأة ثلاثينية بطفل قاصر يبلغ من العمر 13 سنة، قيل على إن الزفاف حصل في ريف محافظة الحسكة السورية، في قرية رويشد.

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تداولت نهاية الأسبوع المنصرم مجموعة من المواقع الإخبارية العربية خبر زواج امرأة ثلاثينية بطفل قاصر يبلغ من العمر 13 سنة، قيل على إن الزفاف حصل في ريف محافظة الحسكة السورية، في قرية رويشد.

وأفادت المصادر ذاتها، أن العروسين لم يكونا يعرفان بعضهما البعض، إذ التقيا قبل ساعات قليلة من عقد قرانهما.

« العرس الغريب » أثار جدلا واسعا بالعالم العربي، إذ لم يستسغ نشطاء مواقع التواصلية هاته الظاهرة، قائلين « دائما ما نجد زواج فتاة من رجل كبير، ولكن هذه هي المرة الأولى التي تتزوج فيها سيدة كبيرة في السن بطفل قاصر.