 بعد 11 شهرا من الإصلاحات.. افتتاح نفقين للسيارات بالدارالبيضاء طريق سيدي عبد الرحمن وطريق الرباط ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصور..الفيسبوكيون المغاربة يسخرون من العثماني: رئيس الحكومة ديالنا استقبل راسو بكوريا | مجتمع

بالصور..الفيسبوكيون المغاربة يسخرون من العثماني: ''رئيس الحكومة ديالنا استقبل راسو بكوريا''

صادم وبالفيديو.. زواج امرأة ثلاثينية بطفل قاصر | دولي

صادم وبالفيديو.. زواج امرأة ثلاثينية بطفل قاصر

بعد 11 شهرا من الإصلاحات.. افتتاح نفقين للسيارات بالدارالبيضاء طريق سيدي عبد الرحمن وطريق الرباط | اقتصاد

بعد 11 شهرا من الإصلاحات.. افتتاح نفقين للسيارات بالدارالبيضاء طريق سيدي عبد الرحمن وطريق الرباط

بعد الوعكة الصحية..هذا موعد عودة القزابري إلى مسجد الحسن الثاني لإمامة صلاة التراويح | مجتمع

بعد الوعكة الصحية..هذا موعد عودة القزابري إلى مسجد الحسن الثاني لإمامة صلاة التراويح

حصري وبالفيديو..التلميذة اللي سلخها أستاذ ووصفها بعاهرة بخريبكة حاولت الانتحار | حوادث و حقوق

حصري وبالفيديو..التلميذة اللي سلخها أستاذ ووصفها بعاهرة بخريبكة حاولت الانتحار

بعد أشهر من حصولها على العفو الملكي..سيليا تشارك في بطولة سلسلة رمضانية | ثقافة و فنون

بعد أشهر من حصولها على العفو الملكي..سيليا تشارك في بطولة سلسلة رمضانية

سبعينية تلفظ أنفاسها وسط صلاة الفجر بأحد المساجد بأكادير | مجتمع

سبعينية تلفظ أنفاسها وسط صلاة الفجر بأحد المساجد بأكادير

من بعد ما تقطعو ليه صباعو.. وفاة متسلق بقمة إيفرست | دولي

من بعد ما تقطعو ليه صباعو.. وفاة متسلق بقمة إيفرست

تنصيب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ومسؤولين قضائيين آخرين بالبيضاء | بوليتيك

تنصيب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ومسؤولين قضائيين آخرين بالبيضاء

اجتماعنا مع العثماني.. ضرورة ماشي بريستيج

بعد 11 شهرا من الإصلاحات.. افتتاح نفقين للسيارات بالدارالبيضاء طريق سيدي عبد الرحمن وطريق الرباط

بتاريــخ : 22 ماي 2018 / 04:49 بعد 11 شهرا من الإصلاحات.. افتتاح نفقين للسيارات بالدارالبيضاء طريق سيدي عبد الرحمن وطريق الرباط | اقتصاد
بعد 11 شهرا من الإصلاحات.. افتتاح نفقين للسيارات بالدارالبيضاء طريق سيدي عبد الرحمن وطريق الرباط
بعد مرور 11 شهرا من الإصلاحات، افتتح آخيرا، نفقان للسيارات بمدينة الدار البيضاء على مستوى طريق سيدي عبد الرحمن وطريق الرباط.

شوف تيفي

بعد مرور 11 شهرا من الإصلاحات، افتتح آخيرا، نفقان للسيارات بمدينة الدار البيضاء على مستوى طريق سيدي عبد الرحمن وطريق الرباط.

وحسب بلاغ صادر من شركة الدارالبيضاء للنقل، توصلت شوف تيفي بنسخة منه، فإن النفق الأول المتواجد غرب العاصمة الاقتصادية وتحديدا بشارع سيدي عبد الرحمن يبلغ طوله 380 متر، أما فيما يخص النفق الثاني، « طريق الرباط »، شمال العاصمة الاقتصادية، فيبلغ طوله 520 مترا.

جدير بالذكر، أن المشروع الذي كلف 260 مليون درهم، من شأنه تخفيف الاكتظاظ المروري الذي تعرفه العاصمة الاقتصادية بمعظم الشوارع.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تفي اقتصاد إصلاحات نفق

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

اختيار المغرب بالإجماع لاستضافة المؤتمر الأممي لوزراء المالية الأفارقة | اقتصاد

اختيار المغرب بالإجماع لاستضافة المؤتمر الأممي لوزراء المالية الأفارقة

هــــــــــام للمغاربة.. المكتب الوطني للسكك الحديدية يعلن عن مواقيت القطارات في شهر رمضان | اقتصاد

هــــــــــام للمغاربة.. المكتب الوطني للسكك الحديدية يعلن عن مواقيت القطارات في شهر رمضان

سندباد بيتش ريزورت.. الطراز العالي هو أيضا الصحة والرفاه في السكن | اقتصاد

سندباد بيتش ريزورت.. الطراز العالي هو أيضا الصحة والرفاه في السكن

سابقة... لأول مرة في العالم العربي والأفريقي، يتم اختيار المغرب بالإجماع لاستضافة النسخة 12 للمؤتمر العالمي للسكك الحديدية الفائقة السرعة | اقتصاد

سابقة... لأول مرة في العالم العربي والأفريقي، يتم اختيار المغرب بالإجماع لاستضافة النسخة 12 للمؤتمر العالمي للسكك الحديدية الفائقة السرعة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

طريف و بالفيديو..سعيدة شرف كطيب المسمن فالزنقة‎ | قنوات أخرى
منذ 57 دقيقة

طريف و بالفيديو..سعيدة شرف كطيب المسمن فالزنقة‎

واش حلال و لا حرام؟؟..هذا ما قاله الفيزازي عن المُعاشرة الزوجية في رمضان | خارج البلاطو

واش حلال و لا حرام؟؟..هذا ما قاله الفيزازي عن المُعاشرة الزوجية في رمضان

بعد حموضة الأعمال الرمضانية ..سعيد الناصري يُــفجرها في وجه العرايشي | خارج البلاطو

بعد حموضة الأعمال الرمضانية ..سعيد الناصري يُــفجرها في وجه العرايشي

بعد الدارالبيضاء سكان مدينة سلا طالع ليهم الدم بسبب الأعمال التلفزية..مبقيناش كنتفرجو فالقنوات المغربية حيث حشومة هاذ المستوى ديال الزنقة و كولشي حامض فرمضان | خارج البلاطو

بعد الدارالبيضاء سكان مدينة سلا طالع ليهم الدم بسبب الأعمال التلفزية..مبقيناش كنتفرجو فالقنوات المغربية حيث حشومة هاذ المستوى ديال الزنقة و كولشي حامض فرمضان

﻿

آخر المستجدات

بالصور..الفيسبوكيون المغاربة يسخرون من العثماني: رئيس الحكومة ديالنا استقبل راسو بكوريا | مجتمع
منذ 37 دقيقة

بالصور..الفيسبوكيون المغاربة يسخرون من العثماني: ''رئيس الحكومة ديالنا استقبل راسو بكوريا''

صادم وبالفيديو.. زواج امرأة ثلاثينية بطفل قاصر | دولي

صادم وبالفيديو.. زواج امرأة ثلاثينية بطفل قاصر

بعد 11 شهرا من الإصلاحات.. افتتاح نفقين للسيارات بالدارالبيضاء طريق سيدي عبد الرحمن وطريق الرباط | اقتصاد

بعد 11 شهرا من الإصلاحات.. افتتاح نفقين للسيارات بالدارالبيضاء طريق سيدي عبد الرحمن وطريق الرباط

بعد الوعكة الصحية..هذا موعد عودة القزابري إلى مسجد الحسن الثاني لإمامة صلاة التراويح | مجتمع

بعد الوعكة الصحية..هذا موعد عودة القزابري إلى مسجد الحسن الثاني لإمامة صلاة التراويح

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.