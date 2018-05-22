بعد 11 شهرا من الإصلاحات.. افتتاح نفقين للسيارات بالدارالبيضاء طريق سيدي عبد الرحمن وطريق الرباط ﻿

بعد مرور 11 شهرا من الإصلاحات، افتتح آخيرا، نفقان للسيارات بمدينة الدار البيضاء على مستوى طريق سيدي عبد الرحمن وطريق الرباط.

شوف تيفي

بعد مرور 11 شهرا من الإصلاحات، افتتح آخيرا، نفقان للسيارات بمدينة الدار البيضاء على مستوى طريق سيدي عبد الرحمن وطريق الرباط.

وحسب بلاغ صادر من شركة الدارالبيضاء للنقل، توصلت شوف تيفي بنسخة منه، فإن النفق الأول المتواجد غرب العاصمة الاقتصادية وتحديدا بشارع سيدي عبد الرحمن يبلغ طوله 380 متر، أما فيما يخص النفق الثاني، « طريق الرباط »، شمال العاصمة الاقتصادية، فيبلغ طوله 520 مترا.

جدير بالذكر، أن المشروع الذي كلف 260 مليون درهم، من شأنه تخفيف الاكتظاظ المروري الذي تعرفه العاصمة الاقتصادية بمعظم الشوارع.