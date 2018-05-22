غيابات وازنة في لائحة المنتخب الإسباني استعدادا لمونديال 2018 ﻿

أعلن جولين لوبتيغوي مدرب منتخب إسبانيا لكرة القدم، يومه الاثنين ، عن اللائحة الرسمية لـ ''لاروخا'' التي ستشارك في مونديال روسيا 2018.

''شوف سبور''

أعلن جولين لوبتيغوي مدرب منتخب إسبانيا لكرة القدم، يومه الاثنين ، عن اللائحة الرسمية لـ ''لاروخا'' التي ستشارك في مونديال روسيا 2018.

وشهدت اللائحة غياب نجم ومهاجم تشيلسي ألفارو موراتا، فيما شهدت حضور 6 لاعبين من صفوف ريال مدريد، على رأسهم سيرخيو راموس، و عرفت غياب كل من ماركوس ألونسو وسيسك فابريجاس ثنائي تشيلسي، وأيضا سيرجي روبرتو لاعب برشلونة، وغابي مارتينيز لاعب بايرن ميونيخ وداني باريخو لاعب فالنسيا.

ويتواجد منتخب ''لاروخا'' في المجموعة المونديالية الثانية رفقة البرتغال، المغرب، إيران.

وجاءت التشكيلة النهائية على الشكل التالي :

حراسة المرمى: دافيد دي خيا (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – كيبا أريزابالاجا (أتلتيك بلباو) – بيبي رينا (نابولي الإيطالي).

الدفاع: جيرارد بيكيه (برشلونة) – سيرخيو راموس (ريال مدريد) – ناتشو فيرنانديز (ريال مدريد) – سيزار أزبلكويتا (تشيلسي الإنجليزي) – داني كارباخال (ريال مدريد) – ألفارو أودريوزولا (ريال سوسيداد) – جوردي ألبا (برشلونة) – ناتشو مونريال (أرسنال الإسباني).

الوسط: سيرخيو بوسكيتس (برشلونة) – أندرس إنيستا (برشلونة) – تياجو ألكانتارا (بايرن ميونيخ الألماني) – كوكي (أتليتكو مدريد) – ساؤول نيجيز (أتليتكو مدريد) – إيسكو (ريال مدريد) – دافيد سيلفا (مانشستر سيتي الإنجليزي) – ماركو أسنسيو (ريال مدريد) – لوكاس فاسكيز (ريال مدريد).

الهجوم: ديaيجو كوستا (أتليتكو مدريد) – رودريجو مورينو (فالنسيا) – إياجو أسباس (سيلتا فيجو).