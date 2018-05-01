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بالصورة: رئيس الاتحاد الكرواتي يدعم ''موروكو 2026 ''

بتاريــخ : 22 ماي 2018 / 04:28 بالصورة: رئيس الاتحاد الكرواتي يدعم موروكو 2026 | سبور
بالصورة: رئيس الاتحاد الكرواتي يدعم ''موروكو 2026 ''
كشفت مصادر مطلعة لـ''شوف سبور'' أن رئيس الاتحاد الكرواتي دافور شوكر ، استقبل أمس الأحد بمدينة زغرب الكرواتية ، وفدا عن لجنة دعم ترشيح المغرب لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2026.

''شوف سبور''

كشفت مصادر مطلعة لـ''شوف سبور'' أن رئيس الاتحاد الكرواتي دافور شوكر ، استقبل أمس الأحد بمدينة زغرب الكرواتية ، وفدا عن لجنة دعم ترشيح المغرب لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2026.

وقدم الوفد المتكون من البطلة الأولمبية نوال المتوكل و اللاعب السابق نورالدين النيبت و عزيز بودربالة، عضوا المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ملف الترشيح المغربي من أجل حشد الدعم لاستضافة كأس العالم 2026.

يذكر أن الملف المغربي ينافس ملف الثلاثي الذي يضم كلا من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، على تنظيم مونديال 2026 ، وسيصوت أعضاء الفيفا في 13 يونيو المقبل على البلد الذي سيحظى بشرف تنظيم هذه التظاهرة العالمية.

 

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب الدارالبيضاء رئيس الاتحاد الكرواتي دافور شوكر ترشيح المغرب لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2026 نوال المتوكل نورالدين النيبت عزيز بودربالة

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