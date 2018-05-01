حصري وبالفيديو..التلميذة اللي سلخها أستاذ ووصفها بعاهرة بخريبكة حاولت الانتحار ﻿

بعد ساعات من انتشار مقطع الفيديو الصادم على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف والد التلميذة ضحية أستاذ بمدينة خريبكة، أن فلذة كبده، حاولت الانتحار، مباشرة بعد واقعة الاعتداء عليها على يد أستاذ

"شوف تيفي"

بعد ساعات من انتشار مقطع الفيديو الصادم على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف والد التلميذة ضحية أستاذ بمدينة خريبكة، أن فلذة كبده، حاولت الانتحار، مباشرة بعد واقعة الاعتداء عليها على يد أستاذ الرياضيات داخل الفصل الدراسي بالثانوية الإعدادية الإمام مالك.

وعبر والد التلميذة في تصريح لـ "شوف تيفي" يومه الإثنين 21 ماي، عن غضبه الشديد من الأستاذ وإدارة المؤسسة التعليمية التي لم تتخذ الإجراءات اللازمة بعد الواقعة، داعيا المسؤولين إلى التدخل وإنصاف ابنته.

وأكد المتحدث أن المصالح الأمنية، استمعت له وابنته وللأستاذ المعتقل ، وقامت بالإجراءات اللازمة للكشف عن ظروف وملابسات النازلة.