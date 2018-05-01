بعد أشهر من حصولها على العفو الملكي..سيليا تشارك في بطولة سلسلة رمضانية ﻿

بعد حوالي السنة من حصولها على العفو الملكي، عقب اعتقالها على خلفية أحداث الحسيمة الأخيرة، ظهرت سليمة الزياني المعروفة بـ ''سيليا'' بإحدى الأعمال الرمضانية التي تبث على القناة الثامنة الأمازيغية.

''شوف تيفي''

بعد حوالي السنة من حصولها على العفو الملكي، عقب اعتقالها على خلفية أحداث الحسيمة الأخيرة، ظهرت سليمة الزياني المعروفة بـ ''سيليا'' بإحدى الأعمال الرمضانية التي تبث على القناة الثامنة الأمازيغية.

وتشارك ''سيليا'' في بطولة المسلسل الرمضاني ''النيكرو'' والذي يكشف عن معاناة الصيادين بمدينة الحسيمة، بسبب هجوم الدلافين السوداء على الشباك الخاصة بالصيد.

تجدر الإشارة إلى أن ''سيليا''، كشفت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن ارتباطها بشاب ينحدر من مدينة الناظور، وأكدت زواجها به رسميا مباشرة بعد شهر رمضان.