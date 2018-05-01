 بعد أشهر من حصولها على العفو الملكي..سيليا تشارك في بطولة سلسلة رمضانية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصور..الفيسبوكيون المغاربة يسخرون من العثماني: رئيس الحكومة ديالنا استقبل راسو بكوريا | مجتمع

بالصور..الفيسبوكيون المغاربة يسخرون من العثماني: ''رئيس الحكومة ديالنا استقبل راسو بكوريا''

صادم وبالفيديو.. زواج امرأة ثلاثينية بطفل قاصر | دولي

صادم وبالفيديو.. زواج امرأة ثلاثينية بطفل قاصر

بعد 11 شهرا من الإصلاحات.. افتتاح نفقين للسيارات بالدارالبيضاء طريق سيدي عبد الرحمن وطريق الرباط | اقتصاد

بعد 11 شهرا من الإصلاحات.. افتتاح نفقين للسيارات بالدارالبيضاء طريق سيدي عبد الرحمن وطريق الرباط

بعد الوعكة الصحية..هذا موعد عودة القزابري إلى مسجد الحسن الثاني لإمامة صلاة التراويح | مجتمع

بعد الوعكة الصحية..هذا موعد عودة القزابري إلى مسجد الحسن الثاني لإمامة صلاة التراويح

حصري وبالفيديو..التلميذة اللي سلخها أستاذ ووصفها بعاهرة بخريبكة حاولت الانتحار | حوادث و حقوق

حصري وبالفيديو..التلميذة اللي سلخها أستاذ ووصفها بعاهرة بخريبكة حاولت الانتحار

بعد أشهر من حصولها على العفو الملكي..سيليا تشارك في بطولة سلسلة رمضانية | ثقافة و فنون

بعد أشهر من حصولها على العفو الملكي..سيليا تشارك في بطولة سلسلة رمضانية

سبعينية تلفظ أنفاسها وسط صلاة الفجر بأحد المساجد بأكادير | مجتمع

سبعينية تلفظ أنفاسها وسط صلاة الفجر بأحد المساجد بأكادير

من بعد ما تقطعو ليه صباعو.. وفاة متسلق بقمة إيفرست | دولي

من بعد ما تقطعو ليه صباعو.. وفاة متسلق بقمة إيفرست

تنصيب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ومسؤولين قضائيين آخرين بالبيضاء | بوليتيك

تنصيب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ومسؤولين قضائيين آخرين بالبيضاء

اجتماعنا مع العثماني.. ضرورة ماشي بريستيج

بعد أشهر من حصولها على العفو الملكي..سيليا تشارك في بطولة سلسلة رمضانية

بتاريــخ : 22 ماي 2018 / 04:08 بعد أشهر من حصولها على العفو الملكي..سيليا تشارك في بطولة سلسلة رمضانية | ثقافة و فنون
بعد أشهر من حصولها على العفو الملكي..سيليا تشارك في بطولة سلسلة رمضانية
بعد حوالي السنة من حصولها على العفو الملكي، عقب اعتقالها على خلفية أحداث الحسيمة الأخيرة، ظهرت سليمة الزياني المعروفة بـ ''سيليا'' بإحدى الأعمال الرمضانية التي تبث على القناة الثامنة الأمازيغية.

''شوف تيفي''

بعد حوالي السنة من حصولها على العفو الملكي، عقب اعتقالها على خلفية أحداث الحسيمة الأخيرة، ظهرت سليمة الزياني المعروفة بـ ''سيليا'' بإحدى الأعمال الرمضانية التي تبث على القناة الثامنة الأمازيغية.

وتشارك ''سيليا'' في بطولة المسلسل الرمضاني ''النيكرو'' والذي يكشف عن معاناة الصيادين بمدينة الحسيمة، بسبب هجوم الدلافين السوداء على الشباك الخاصة بالصيد.

تجدر الإشارة إلى أن ''سيليا''، كشفت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن ارتباطها بشاب ينحدر من مدينة الناظور، وأكدت زواجها به رسميا مباشرة بعد شهر رمضان.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المسلسل الرمضاني سليمة الزياني سيليا الأعمال الرمضانية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مؤلم وبالصور.. الممثلة المغربية القديرة خديجة جمال تهرسات وغادي دير عملية جراحية بالبيضاء | ثقافة و فنون

مؤلم وبالصور.. الممثلة المغربية القديرة خديجة جمال تهرسات وغادي دير عملية جراحية بالبيضاء

هذا هو الشاب الذي اتهمته ابنة رونار بالتحرش بها خلال برنامج Koh Lanta | ثقافة و فنون

هذا هو الشاب الذي اتهمته ابنة رونار بالتحرش بها خلال برنامج Koh Lanta

هير وي ڭو موروكو ملحمة مغربية هدية للملك محمد السادس | ثقافة و فنون

''هير وي ڭو موروكو'' ملحمة مغربية هدية للملك محمد السادس

فضيحة الكاميرا الخفية ديال رشيد العلالي..نشطاء يفجرونها الفكرة مسروقة وداروها ففرنسا في الثمانينات+فيديو مثير | ثقافة و فنون

فضيحة الكاميرا الخفية ديال رشيد العلالي..نشطاء يفجرونها ''الفكرة مسروقة وداروها ففرنسا في الثمانينات''+فيديو مثير

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

طريف و بالفيديو..سعيدة شرف كطيب المسمن فالزنقة‎ | قنوات أخرى
منذ 57 دقيقة

طريف و بالفيديو..سعيدة شرف كطيب المسمن فالزنقة‎

واش حلال و لا حرام؟؟..هذا ما قاله الفيزازي عن المُعاشرة الزوجية في رمضان | خارج البلاطو

واش حلال و لا حرام؟؟..هذا ما قاله الفيزازي عن المُعاشرة الزوجية في رمضان

بعد حموضة الأعمال الرمضانية ..سعيد الناصري يُــفجرها في وجه العرايشي | خارج البلاطو

بعد حموضة الأعمال الرمضانية ..سعيد الناصري يُــفجرها في وجه العرايشي

بعد الدارالبيضاء سكان مدينة سلا طالع ليهم الدم بسبب الأعمال التلفزية..مبقيناش كنتفرجو فالقنوات المغربية حيث حشومة هاذ المستوى ديال الزنقة و كولشي حامض فرمضان | خارج البلاطو

بعد الدارالبيضاء سكان مدينة سلا طالع ليهم الدم بسبب الأعمال التلفزية..مبقيناش كنتفرجو فالقنوات المغربية حيث حشومة هاذ المستوى ديال الزنقة و كولشي حامض فرمضان

﻿

آخر المستجدات

بالصور..الفيسبوكيون المغاربة يسخرون من العثماني: رئيس الحكومة ديالنا استقبل راسو بكوريا | مجتمع
منذ 37 دقيقة

بالصور..الفيسبوكيون المغاربة يسخرون من العثماني: ''رئيس الحكومة ديالنا استقبل راسو بكوريا''

صادم وبالفيديو.. زواج امرأة ثلاثينية بطفل قاصر | دولي

صادم وبالفيديو.. زواج امرأة ثلاثينية بطفل قاصر

بعد 11 شهرا من الإصلاحات.. افتتاح نفقين للسيارات بالدارالبيضاء طريق سيدي عبد الرحمن وطريق الرباط | اقتصاد

بعد 11 شهرا من الإصلاحات.. افتتاح نفقين للسيارات بالدارالبيضاء طريق سيدي عبد الرحمن وطريق الرباط

بعد الوعكة الصحية..هذا موعد عودة القزابري إلى مسجد الحسن الثاني لإمامة صلاة التراويح | مجتمع

بعد الوعكة الصحية..هذا موعد عودة القزابري إلى مسجد الحسن الثاني لإمامة صلاة التراويح

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.