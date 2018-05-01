سبعينية تلفظ أنفاسها وسط صلاة الفجر بأحد المساجد بأكادير ﻿

لفظت سيدة سبعينية أنفاسها الأخيرة داخل المسجد الكبير لحي الهدى، صباح اليوم أثناء قيامها بأداء صلاة الفجر.

شوف تيفي:أكادير

لفظت سيدة سبعينية أنفاسها الأخيرة داخل المسجد الكبير لحي الهدى، صباح اليوم أثناء قيامها بأداء صلاة الفجر.

وحسب اتصال ''شوف تيفي''، ببعض ممن عاينوا الواقعة فالهالكة أحست بدوار شديد في الركعة الأولى من صلاة الفجر، لتسقط على الأرض مغشيا عليها، وفارقت الحياة على الفور.

وخلف موت الهالكة صدمة كبيرة وسط المصليات اللواتي كن بجانبها أثناء الصلاة، إذ تعالت التكبيرات والتهليلات وعمت أرجاء المسجد.

هذا ومباشرة بعد علمها بالحادث هرعت السلطات المحلية والأمنية لعين المكان، وقامت بنقل جثة الهالك صوب مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني لإخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة، فيما فتح تحقيق دقيق لمعرفة حيثيات وملابسات الواقعة.