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من بعد ما تقطعو ليه صباعو.. وفاة متسلق بقمة إيفرست

بتاريــخ : 22 ماي 2018 / 03:58 من بعد ما تقطعو ليه صباعو.. وفاة متسلق بقمة إيفرست | دولي
من بعد ما تقطعو ليه صباعو.. وفاة متسلق بقمة إيفرست
لقي بوكازو كوريكي متسلق ياباني مصرعه يومه الإثنين، بعدما تسلق قمة إيفرست للمرة الثامنة.

شوف تيفي

لقي بوكازو كوريكي متسلق ياباني مصرعه يومه الإثنين، بعدما تسلق قمة إيفرست للمرة الثامنة.

ووفق ما ذكرته وكالة رويترز للأنباء، نقلا عن تصريحات المسؤول بإدارة السياحة من داخل المخيم الرئيسي للمتسلقين، فإن الهالك البالغ قيد حياته 36 سنة عُثر عليه ميتا أثناء نومه في خيمة على ارتفاع 7400 متر على الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 8850 مترا.

وأضاف المصدر ذاته، أن مُرشدين عثروا على جثة المتسلق الياباني داخل خيمته، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

تجدر الإشارة، إلى أن المتسلق الياباني سبق له عام 2012، أن أمضى يومين على ارتفاع 8230 مترا على إيفرست في درجة حرارة تقل عن 20 تحت الصفر مما اضطره إلى بتر أطراف تسعة من أصابعه.

 

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