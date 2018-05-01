جامعة الكرة توزع مليارا و367 مليونا على أندية البطولة‎ الاحترافية ﻿

ستوزع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مليارا و367 مليونا سنتيما، على أندية البطولة الاحترافية كمنحة المردودية حسب ترتيب البطولة الاحترافية ، الذي توّج بها اتحاد طنجة الذي سيتوصّل بمبلغ 300

"شوف سبور"

ستوزع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مليارا و367 مليونا سنتيما، على أندية البطولة الاحترافية كمنحة المردودية حسب ترتيب البطولة الاحترافية ، الذي توّج بها اتحاد طنجة الذي سيتوصّل بمبلغ 300 مليون سنتيم.

وسيتوصل الوداد الرياضي بـ 240 مليون سنتيم ، حسنية أكادير بـ 190 مليون سنتيم، الفتح الرباطي بـ 142 مليون سنتيم ، الدفاع الجديدي بـ 135 مليون سنتيم ، الرجاء الرياضي بـ 100 مليون سنتيم ، أولمبيك أسفي بـ 83 مليون سنتيم ، الجيش الملكي بـ 70 مليون سنتيم ، نهضة بركان بـ 47 مليون سنتيم ،سريع واد زم بـ 30 مليون سنتيم ،المغرب التطواني بـ 17 مليون سنتيم، أولمبيك خريبكة بـ 12 مليون سنتيم.

ويذكر أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ستقوم بتسليم اتحاد طنجة درع البطولة وشيكا بقيمة 300 مليون سنتيما إضافة إلى الميداليات الذهبية ، يوم الأربعاء المقبل، فيما ستتوصّل الأندية الأخرى بالمنحة المخصصة كل على حسب المركز الذي احتل هذا الموسم.