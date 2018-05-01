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تنصيب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ومسؤولين قضائيين آخرين بالبيضاء

بتاريــخ : 22 ماي 2018 / 03:49 تنصيب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ومسؤولين قضائيين آخرين بالبيضاء | بوليتيك
تنصيب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ومسؤولين قضائيين آخرين بالبيضاء
جرى اليوم الإثنين بالدار البيضاء ، تنصيب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف نجيم بنسامي، ومسؤولين قضائيين بمحاكم أخرى.

''شوف تيفي''+''و م ع''

جرى اليوم الإثنين بالدار البيضاء ، تنصيب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف نجيم بنسامي، ومسؤولين قضائيين بمحاكم أخرى.

وأعرب نجيم بنسامي في كلمة خلال حفل التنصيب ، عن اعتزازه بالثقة المولوية السامية بتعيينه ، من طرف الملك محمد السادس ، وكيلا عاما للملك لدى محكمة الاستئناف ، مشيرا إلى أنه يستشعر جسامة المسؤولية وثقل الأمانة .

وبعد أن شدد على أهمية التنافس في اختيار أساليب للعمل تمكن من سرعة تقديم الخدمات للمواطن والمتقاضي، أكد أن النيابة العامة بالدائرة الاستئنافية بالدار البيضاء ستضاعف الجهود من أجل ، تحسين ظروف استقبال المتقاضين والسرعة في تقديم الخدمات، والتواصل مع المتقاضين وإخبار المشتكين بمآل القرارات المتخذة في قضاياهم ، والتواصل مع الرأي العام وفعاليات المجتمع المدني لمنع انتشار الإشاعات والأخبار الزائفة أو لتصحيحها.

كما ستعمل النيابة العامة ، يضيف بنسامي، على حماية الحقوق والحريات من خلال الحرص على ترشيد استعمال الآليات القانونية الماسة أو المقيدة للحريات، والتصدي للانتهاكات الماسة بالحقوق والحريات بكل حزم وصرامة ، مع زيارة أماكن الاعتقال باستمرار للتأكد من شرعية الاعتقال ومن تنفيذه وفقا للظروف والشروط التي يحددها القانون ، وضمان حقوق الدفاع ، والحرص على تفعيل بدائل الاعتقال الاحتياطي ، والعدالة التصالحية ، حفاظا على العلاقات الاجتماعية وتخفيف العبء عن المحاكم.

حضر حفل تنصيب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، كل من محمد أوجار وزير العدل، وعبد الكبير زاهود والي جهة الدار البيضاء سطات، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مصطفى فارس، والوكيل العام للملك لمحكمة رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي ، وأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية .

وبالمناسبة جرى أيضا بمحاكم أخرى ، تنصيب ، محمد أنيس وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع ، وعائشة أيت الحاج وكيلة الملك بالمحكمة المدنية ، والمنتصر بالله رئيس المحكمة الاجتماعية .

 

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