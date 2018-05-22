رسميا : منير المحمدي يرحل عن نومانسيا الإسباني ﻿

أَعلن الحارس الدولي المغربي منير المحمدي، صباح اليوم الاثنين، عن رحيله عن فريق نومانسيا الإسباني، حيث سينتهي عقده في 30 يونيو المقبل.

''شوف سبور''

أَعلن الحارس الدولي المغربي منير المحمدي، صباح اليوم الاثنين، عن رحيله عن فريق نومانسيا الإسباني، حيث سينتهي عقده في 30 يونيو المقبل.

ونشر حارس عرين ''الأسود'' ، تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ''إنستغرام'' ودع من خلالها كل مكونات الفريق الإسباني، حيث كتب فيها : ''بعد أربع سنوات لمرحلة جميلة في حياتي، لن أنساها أبدا، سأظل أساندكم من بعيد. شكرا للجميع''.

وكان الحارس منير المحمدي،قد فقد الرسمية داخل الفريق الإسباني منذ عودته من كأس إفريقيا للأمم 2017 ، حيث لعب هذا الموسم بعض مباريات كأس ملك إسبانيا فقط.

ويذكر أن الحارس منير المحمدي ، يتواجد ضمن لائحة26 لاعبا التي استدعاها الناخب الوطني هيرفي رونار ، لخوض التربص الإعدادي،استعدادا لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا .