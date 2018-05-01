 وزير خارجية موريتانيا يستقبل حميد شبار سفير المملكة المغربية الجديد ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بعد أشهر من حصولها على العفو الملكي..سيليا تشارك في بطولة سلسلة رمضانية | ثقافة و فنون

بعد أشهر من حصولها على العفو الملكي..سيليا تشارك في بطولة سلسلة رمضانية

سبعينية تلفظ أنفاسها وسط صلاة الفجر بأحد المساجد بأكادير | مجتمع

سبعينية تلفظ أنفاسها وسط صلاة الفجر بأحد المساجد بأكادير

من بعد ما تقطعو ليه صباعو.. وفاة متسلق بقمة إيفرست | دولي

من بعد ما تقطعو ليه صباعو.. وفاة متسلق بقمة إيفرست

تنصيب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ومسؤولين قضائيين آخرين بالبيضاء | بوليتيك

تنصيب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ومسؤولين قضائيين آخرين بالبيضاء

وزير خارجية موريتانيا يستقبل حميد شبار سفير المملكة المغربية الجديد | بوليتيك

وزير خارجية موريتانيا يستقبل حميد شبار سفير المملكة المغربية الجديد

سائق سيارة أجرة يتعرض لاعتداء شنيع على يد راكب بخريبكة | حوادث و حقوق

سائق سيارة أجرة يتعرض لاعتداء شنيع على يد راكب بخريبكة

بالصور...انقلاب رموك قبيل ساعة الإفطار بأيت ملول | حوادث و حقوق

بالصور...انقلاب ''رموك'' قبيل ساعة الإفطار بأيت ملول

مؤلم وبالصور.. الممثلة المغربية القديرة خديجة جمال تهرسات وغادي دير عملية جراحية بالبيضاء | ثقافة و فنون

مؤلم وبالصور.. الممثلة المغربية القديرة خديجة جمال تهرسات وغادي دير عملية جراحية بالبيضاء

حصري..فيديو فاضح وخطير في محاكمة بوعشرين..كان عريان وكيرغم زوج من ضحاياه في مساعدتو على القيام بحركات شاذة | بوليتيك

حصري..فيديو فاضح وخطير في محاكمة بوعشرين..كان عريان وكيرغم زوج من ضحاياه في مساعدتو على القيام

اجتماعنا مع العثماني.. ضرورة ماشي بريستيج

وزير خارجية موريتانيا يستقبل حميد شبار سفير المملكة المغربية الجديد

بتاريــخ : 22 ماي 2018 / 03:19 وزير خارجية موريتانيا يستقبل حميد شبار سفير المملكة المغربية الجديد | بوليتيك
وزير خارجية موريتانيا يستقبل حميد شبار سفير المملكة المغربية الجديد
استقبل وزير الخارجية الموريتاني، أسلك ولد أحمد إزيد بيه، اليوم الاثنين بمكتبه في نواكشوط، السفير المغربي الجديد حميد شبار. وقدم شبار نسخة من أوراق اعتماده للوزير، قبل أن يسلمها لاحقا للرئيس

شوف تيفي:

استقبل وزير الخارجية الموريتاني، أسلك ولد أحمد إزيد بيه، اليوم الاثنين بمكتبه في نواكشوط، السفير المغربي الجديد حميد شبار. وقدم شبار نسخة من أوراق اعتماده للوزير، قبل أن يسلمها لاحقا للرئيس الموريتاني خلال حفل سيقام بالقصر الرئاسي.

وتم بالمناسبة ذاتها، استعراض العلاقات العريقة القائمة بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، كما تم بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

ويشار أن حميد شبار، الذي عينه الملك محمد السادس أبريل الماضي، سفيرا للمغرب بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، حاصل على دكتوراه الدولة في العلوم السياسية، تخصص القانون الدولي والعلاقات الدولية، من جامعة بروكسيل.

والتحق شبار في شتنبر 1990 بوزارة الداخلية كمستشار مكلف بمتابعة ملف الصحراء على مستوى منظمة الأمم المتحدة، وفي يوليوز 2001 تم تعيينه في منصب عامل مكلف بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة (مينورسو) بالصحراء المغربية.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب موريتانيا نواكشوط حميد شبار وزير الخارجية المورتياني استقبال

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

تنصيب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ومسؤولين قضائيين آخرين بالبيضاء | بوليتيك

تنصيب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ومسؤولين قضائيين آخرين بالبيضاء

حصري..فيديو فاضح وخطير في محاكمة بوعشرين..كان عريان وكيرغم زوج من ضحاياه في مساعدتو على القيام بحركات شاذة | بوليتيك

حصري..فيديو فاضح وخطير في محاكمة بوعشرين..كان عريان وكيرغم زوج من ضحاياه في مساعدتو على القيام بحركات شاذة

بوليف يُكذِب شائعات سحب رخص النقل الكريمات ويكشف ما تتدارسه الحكومة | بوليتيك

بوليف يُكذِب شائعات سحب رخص النقل ''الكريمات'' ويكشف ما تتدارسه الحكومة

عاجل..بعد عرض الفيديوهات الجنسية اللي فضحو بوعشرين باستئنافية البيضاء: هذا ما قرره القاضي | بوليتيك

عاجل..بعد عرض الفيديوهات الجنسية اللي فضحو بوعشرين باستئنافية البيضاء: هذا ما قرره القاضي

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

واش حلال و لا حرام؟؟..هذا ما قاله الفيزازي عن المُعاشرة الزوجية في رمضان | خارج البلاطو
منذ 3 ساعات

واش حلال و لا حرام؟؟..هذا ما قاله الفيزازي عن المُعاشرة الزوجية في رمضان

بعد حموضة الأعمال الرمضانية ..سعيد الناصري يُــفجرها في وجه العرايشي | خارج البلاطو

بعد حموضة الأعمال الرمضانية ..سعيد الناصري يُــفجرها في وجه العرايشي

بعد الدارالبيضاء سكان مدينة سلا طالع ليهم الدم بسبب الأعمال التلفزية..مبقيناش كنتفرجو فالقنوات المغربية حيث حشومة هاذ المستوى ديال الزنقة و كولشي حامض فرمضان | خارج البلاطو

بعد الدارالبيضاء سكان مدينة سلا طالع ليهم الدم بسبب الأعمال التلفزية..مبقيناش كنتفرجو فالقنوات المغربية حيث حشومة هاذ المستوى ديال الزنقة و كولشي حامض فرمضان

بالفيديو..مرشحون لسلك الامن أدلوا بشهادات باكالوريا مزورة و الحموشي يدخل على الخط | شوف الصحافة

بالفيديو..مرشحون لسلك الامن أدلوا بشهادات باكالوريا مزورة و الحموشي يدخل على الخط

﻿

آخر المستجدات

بعد أشهر من حصولها على العفو الملكي..سيليا تشارك في بطولة سلسلة رمضانية | ثقافة و فنون
منذ 10 دقائق

بعد أشهر من حصولها على العفو الملكي..سيليا تشارك في بطولة سلسلة رمضانية

سبعينية تلفظ أنفاسها وسط صلاة الفجر بأحد المساجد بأكادير | مجتمع

سبعينية تلفظ أنفاسها وسط صلاة الفجر بأحد المساجد بأكادير

من بعد ما تقطعو ليه صباعو.. وفاة متسلق بقمة إيفرست | دولي

من بعد ما تقطعو ليه صباعو.. وفاة متسلق بقمة إيفرست

تنصيب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ومسؤولين قضائيين آخرين بالبيضاء | بوليتيك

تنصيب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ومسؤولين قضائيين آخرين بالبيضاء

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.