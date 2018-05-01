وزير خارجية موريتانيا يستقبل حميد شبار سفير المملكة المغربية الجديد ﻿

استقبل وزير الخارجية الموريتاني، أسلك ولد أحمد إزيد بيه، اليوم الاثنين بمكتبه في نواكشوط، السفير المغربي الجديد حميد شبار. وقدم شبار نسخة من أوراق اعتماده للوزير، قبل أن يسلمها لاحقا للرئيس

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استقبل وزير الخارجية الموريتاني، أسلك ولد أحمد إزيد بيه، اليوم الاثنين بمكتبه في نواكشوط، السفير المغربي الجديد حميد شبار. وقدم شبار نسخة من أوراق اعتماده للوزير، قبل أن يسلمها لاحقا للرئيس الموريتاني خلال حفل سيقام بالقصر الرئاسي.

وتم بالمناسبة ذاتها، استعراض العلاقات العريقة القائمة بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، كما تم بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

ويشار أن حميد شبار، الذي عينه الملك محمد السادس أبريل الماضي، سفيرا للمغرب بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، حاصل على دكتوراه الدولة في العلوم السياسية، تخصص القانون الدولي والعلاقات الدولية، من جامعة بروكسيل.

والتحق شبار في شتنبر 1990 بوزارة الداخلية كمستشار مكلف بمتابعة ملف الصحراء على مستوى منظمة الأمم المتحدة، وفي يوليوز 2001 تم تعيينه في منصب عامل مكلف بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة (مينورسو) بالصحراء المغربية.