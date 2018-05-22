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سائق سيارة أجرة يتعرض لاعتداء شنيع على يد راكب بخريبكة

بتاريــخ : 22 ماي 2018 / 03:15 سائق سيارة أجرة يتعرض لاعتداء شنيع على يد راكب بخريبكة | حوادث و حقوق
سائق سيارة أجرة يتعرض لاعتداء شنيع على يد راكب بخريبكة
تعرض سائق سيارة أجرة يوم أمس الأحد في حدود الساعة الرابعة بعد الزوال، لاعتداء شنيع على يد راكب بمدينة خريبكة.

شوف تيفي

تعرض سائق سيارة أجرة يوم أمس الأحد في حدود الساعة الرابعة بعد الزوال، لاعتداء شنيع على يد راكب بمدينة خريبكة.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فإن الراكب انهال بالضرب على السائق الضحية، بعدما رفض الأخير إدخاله لأحد الأزقة بحجة أنها مغلقة.

وأمام هذا الأمر، أقدم الراكب على الاعتداء على السائق البالغ من العمر 59 سنة، متزوج وأب لخمسة أبناء، ليتعرض لمجموعة من الجروح البليغة استدعت نقله على وجه السرعة إلى المستشفى.

وأكدت مصادرنا، أنه جرى نقل الضحية إلى مستفى 20 غشت بالدارالبيضاء نظرا لحالته الصحية الحرجة.

اغتصاب

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي حوادث سيارة اعتداء خريبكة

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