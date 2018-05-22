 بالصور...انقلاب ''رموك'' قبيل ساعة الإفطار بأيت ملول ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

سبعينية تلفظ أنفاسها وسط صلاة الفجر بأحد المساجد بأكادير | مجتمع

سبعينية تلفظ أنفاسها وسط صلاة الفجر بأحد المساجد بأكادير

من بعد ما تقطعو ليه صباعو.. وفاة متسلق بقمة إيفرست | دولي

من بعد ما تقطعو ليه صباعو.. وفاة متسلق بقمة إيفرست

تنصيب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ومسؤولين قضائيين آخرين بالبيضاء | بوليتيك

تنصيب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ومسؤولين قضائيين آخرين بالبيضاء

وزير خارجية موريتانيا يستقبل حميد شبار سفير المملكة المغربية الجديد | بوليتيك

وزير خارجية موريتانيا يستقبل حميد شبار سفير المملكة المغربية الجديد

سائق سيارة أجرة يتعرض لاعتداء شنيع على يد راكب بخريبكة | حوادث و حقوق

سائق سيارة أجرة يتعرض لاعتداء شنيع على يد راكب بخريبكة

بالصور...انقلاب رموك قبيل ساعة الإفطار بأيت ملول | حوادث و حقوق

بالصور...انقلاب ''رموك'' قبيل ساعة الإفطار بأيت ملول

مؤلم وبالصور.. الممثلة المغربية القديرة خديجة جمال تهرسات وغادي دير عملية جراحية بالبيضاء | ثقافة و فنون

مؤلم وبالصور.. الممثلة المغربية القديرة خديجة جمال تهرسات وغادي دير عملية جراحية بالبيضاء

حصري..فيديو فاضح وخطير في محاكمة بوعشرين..كان عريان وكيرغم زوج من ضحاياه في مساعدتو على القيام بحركات شاذة | بوليتيك

حصري..فيديو فاضح وخطير في محاكمة بوعشرين..كان عريان وكيرغم زوج من ضحاياه في مساعدتو على القيام

بوليف يُكذِب شائعات سحب رخص النقل الكريمات ويكشف ما تتدارسه الحكومة | بوليتيك

بوليف يُكذِب شائعات سحب رخص النقل ''الكريمات'' ويكشف ما تتدارسه الحكومة

اجتماعنا مع العثماني.. ضرورة ماشي بريستيج

بالصور...انقلاب ''رموك'' قبيل ساعة الإفطار بأيت ملول

بتاريــخ : 22 ماي 2018 / 03:09 بالصور...انقلاب رموك قبيل ساعة الإفطار بأيت ملول | حوادث و حقوق
بالصور...انقلاب ''رموك'' قبيل ساعة الإفطار بأيت ملول
انقلبت شاحنة ذات مقطورة كبيرة دقائق قبل ساعة الإفطار يومه الإثنين بمدار تمرسيط بأيت ملول .

شوف تيفي:أيت ملول

انقلبت شاحنة ذات مقطورة كبيرة دقائق قبل ساعة الإفطار يومه الإثنين بمدار تمرسيط بأيت ملول .

وتعود حيثيات الحادثة إلى فقدان السائق السيطرة على مقود الشاحنة بفعل السرعة المفرطة التي كان يقود بها ما جعله ينعرج عند وصوله لمدار ''تمرسيط''، لتنقلب الشاحنة في مشهد مروع أدى لتناثر الخضر التي كانت محملة بها وسط الطريق مما سبب عرقلة لحركة السير وانقطاع حركة المرور لساعات، قبل أن تتدخل المصالح الأمنية لتحرير الطريق وإعادة الأمور لحالتها العادية والطبيعية، فيما نجا السائق بأعجوبة من الحادث

هذا وجرى فتح تحقيق من طرف السلطات الأمنية لمعرفة حيثيات وملابسات الحادث.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب أكادير أيت ملول انقلاب شاحنة كبيرة صور

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

سائق سيارة أجرة يتعرض لاعتداء شنيع على يد راكب بخريبكة | حوادث و حقوق

سائق سيارة أجرة يتعرض لاعتداء شنيع على يد راكب بخريبكة

رئيس فرقة الدراجين الملالي يطيح بتاجر مخدرات بالبيضاء بالموازاة مع ساعة الإفطار | حوادث و حقوق

رئيس فرقة الدراجين ''الملالي'' يطيح بتاجر مخدرات بالبيضاء بالموازاة مع ساعة الإفطار

يا ربي السلامة..طوبيس كان غادي يتقلب في لوطوروت بكازا +صور | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..طوبيس كان غادي يتقلب في لوطوروت بكازا +صور

عاجل..شوفو أشنو وقع لسائح أجنبي دقائق قبل آذان المغرب وسط مدينة الدار البيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..شوفو أشنو وقع لسائح أجنبي دقائق قبل آذان المغرب وسط مدينة الدار البيضاء

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

واش حلال و لا حرام؟؟..هذا ما قاله الفيزازي عن المُعاشرة الزوجية في رمضان | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

واش حلال و لا حرام؟؟..هذا ما قاله الفيزازي عن المُعاشرة الزوجية في رمضان

بعد حموضة الأعمال الرمضانية ..سعيد الناصري يُــفجرها في وجه العرايشي | خارج البلاطو

بعد حموضة الأعمال الرمضانية ..سعيد الناصري يُــفجرها في وجه العرايشي

بعد الدارالبيضاء سكان مدينة سلا طالع ليهم الدم بسبب الأعمال التلفزية..مبقيناش كنتفرجو فالقنوات المغربية حيث حشومة هاذ المستوى ديال الزنقة و كولشي حامض فرمضان | خارج البلاطو

بعد الدارالبيضاء سكان مدينة سلا طالع ليهم الدم بسبب الأعمال التلفزية..مبقيناش كنتفرجو فالقنوات المغربية حيث حشومة هاذ المستوى ديال الزنقة و كولشي حامض فرمضان

بالفيديو..مرشحون لسلك الامن أدلوا بشهادات باكالوريا مزورة و الحموشي يدخل على الخط | شوف الصحافة

بالفيديو..مرشحون لسلك الامن أدلوا بشهادات باكالوريا مزورة و الحموشي يدخل على الخط

﻿

آخر المستجدات

سبعينية تلفظ أنفاسها وسط صلاة الفجر بأحد المساجد بأكادير | مجتمع
منذ 8 دقائق

سبعينية تلفظ أنفاسها وسط صلاة الفجر بأحد المساجد بأكادير

من بعد ما تقطعو ليه صباعو.. وفاة متسلق بقمة إيفرست | دولي

من بعد ما تقطعو ليه صباعو.. وفاة متسلق بقمة إيفرست

تنصيب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ومسؤولين قضائيين آخرين بالبيضاء | بوليتيك

تنصيب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ومسؤولين قضائيين آخرين بالبيضاء

وزير خارجية موريتانيا يستقبل حميد شبار سفير المملكة المغربية الجديد | بوليتيك

وزير خارجية موريتانيا يستقبل حميد شبار سفير المملكة المغربية الجديد

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.