بالصور...انقلاب ''رموك'' قبيل ساعة الإفطار بأيت ملول ﻿

انقلبت شاحنة ذات مقطورة كبيرة دقائق قبل ساعة الإفطار يومه الإثنين بمدار تمرسيط بأيت ملول .

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انقلبت شاحنة ذات مقطورة كبيرة دقائق قبل ساعة الإفطار يومه الإثنين بمدار تمرسيط بأيت ملول .

وتعود حيثيات الحادثة إلى فقدان السائق السيطرة على مقود الشاحنة بفعل السرعة المفرطة التي كان يقود بها ما جعله ينعرج عند وصوله لمدار ''تمرسيط''، لتنقلب الشاحنة في مشهد مروع أدى لتناثر الخضر التي كانت محملة بها وسط الطريق مما سبب عرقلة لحركة السير وانقطاع حركة المرور لساعات، قبل أن تتدخل المصالح الأمنية لتحرير الطريق وإعادة الأمور لحالتها العادية والطبيعية، فيما نجا السائق بأعجوبة من الحادث

هذا وجرى فتح تحقيق من طرف السلطات الأمنية لمعرفة حيثيات وملابسات الحادث.