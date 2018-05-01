حصري..فيديو فاضح وخطير في محاكمة بوعشرين..كان عريان وكيرغم زوج من ضحاياه في مساعدتو على القيام بحركات شاذة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن نهاية أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين، عرفت عرض مقطع فيديو ثالث، يوثق للحظة إرغام مدير جريدة أخبار اليوم لضحيتيه ''إ.ل'' و ''س.ل'' على مساعدته للقيام بأعمال وحركات جنسية

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن نهاية أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين، عرفت عرض مقطع فيديو ثالث، يوثق للحظة إرغام مدير جريدة أخبار اليوم لضحيتيه ''إ.ل'' و ''س.ل'' على مساعدته للقيام بأعمال وحركات جنسية شاذة.

وأوضح المصدر ذاته أن الفيديو الذي هز جميع الحاضرين في أشغال الجلسة، يظهر المتهم عاريا وهو في وضع شاذ، حيث أرغم المشتكيتين على وضع أصابعهن في منقطة حساسة من جسده بطريقة شاذة مقززة.

تجدر الإشارة إلى أن القاضي بوشعب فريح، قرر قبل قليل، تأجيل أشغال الجلسة إلى بعد غد الأربعاء، وذلك حتى يتم مواصلة عرض باقي الفيديوهات.