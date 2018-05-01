بوليف يُكذِب شائعات سحب رخص النقل ''الكريمات'' ويكشف ما تتدارسه الحكومة ﻿

أقر نجيب بوليف كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلف بالنقل، أن هناك مناطق عديدة بالعالم القروي لا تتوفر على نقل مهيكل، وأن الأمر متعلق بمعايير الاستثمار في القطاع ذاته،

شوف تيفي: جواد الأطلس

أقر نجيب بوليف كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلف بالنقل، أن هناك مناطق عديدة بالعالم القروي لا تتوفر على نقل مهيكل، وأن الأمر متعلق بمعايير الاستثمار في القطاع ذاته، ولاسيما في بعض جهات المملكة التي تشكو قلة الحيلة لمعالجة الوضع المتردي فيما يخص مسألة رخص النقل.

وحاول بوليف إثر إجابته على أسئلة النواب البرلمانيين اليوم الإثنين 21 ماي 2018، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، تكذيب الشائعات التي تروج بخصوص نية الوزارة سحب رخص النقل ''الكريمات'' من مالكيها القدامى، مؤكدا أن الإشكالات المتعلقة بموضوعها كثيرة مما يستوجب أساليب شفافة لمعالجتها.

وكشف الوزير المكلف بالنقل، أن الوزارة بصدد توقيف منح رخص النقل مستقبلا، قصد إصلاح القطاع في هذا الجانب، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد إعداد مخطط مديري عام وشامل على الصعيد الوطني يحدد الخصاص، وأن الحكومة فتحت نقاشا في هذا الجانب مع الجهات المكلفة، حيث سيتم من خلاله الانتقال من ''مَنح الكريمات'' إلى دفتر التحملات وطلبات العروض الشفافة لخلق الاستثمار في قطاع النقل على الصعيد الوطني.